Curutchet lloró en una conferencia: Se quejó de la herencia recibida y anunció recortes de gastos

La intendenta Mónica Curutchet transmitió “molestia” porque la gestión del PJ “ocultó información” durante la transición gubernamental. La intendenta Mónica Curutchet planteó que se mantendrá la ayuda social municipal, pero no se podrá reforzar para las fiestas de fin de año porque “resentiremos pagos y compras durante el mes de diciembre”.

La jefa comunal detalló el estado económico financiero de la comuna de Eduardo Castex. Indicó que en las cuentas bancarias –de Rentas Generales y Desarrollo Municipal- las recibió con un saldo de 551.153,90 pesos, mientras que en la Caja había –entre efectivo y cheques para cobrar en enero- un monto de 395.061,67 pesos. “Tenemos disponibles 946.215,57 pesos para funcionamiento municipal y hacernos cargo del personal de planta permanente, contratados y jornalizados”, se quejó.

Seguidamente detalló que el saldo de deudas con proveedores asciende a 1.067.006,64 pesos; pero se incorporaron algunas facturas de proveedores que rondarían los 302 mil pesos, una deuda de Becas Sociales de 24.500 mil pesos y ayer recibió las facturas de servicios (teléfono, y gas natural y energía eléctrica que se paga a vecinos de bajos recursos) que alcanza los 413.184 pesos. Así la deuda municipal ascendería a 2.706.000 pesos.

LLANTOS

Cuando se refirió a la situación de los trabajadores jornalizados, Curutchet lagrimeó. “Es un sector sensible que me preocupo durante toda la transición y pedí responsabilidad para tomar decisiones, porque se manejan día a día con lo que cobran en el municipio y queremos que pasen unas fiestas acorde y trabajaremos incansablemente para que estén bien”, dijo. Y en contraposición planteó que los ex funcionarios y concejales cobraron los salarios de los primeros diez días de este mes, con una partida de Regalías Hidrocarburíferas de 610 mil pesos.

RECORTES DE GASTOS

Anunció otras medidas económicas “de ajuste”. “Habrá un cese o reestructuración del personal jornalizado porque no los queremos dejar sin trabajo, pero lo tenemos que reestructurar porque no tenemos para pagar sus salarios. Y tendremos un funcionamiento absolutamente limitado de la municipalidad de Eduardo Castex porque no tenemos fondos económicos”, dijo.

Comentarios

Comentarios