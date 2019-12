Gobierno congelará las tarifas hasta el 30 de junio y subirá Bienes Personales

El presidente Alberto Fernández adelantó -este lunes- algunos de los puntos que conformarán la Ley de Solidaridad y Reactivación Productiva que será tratada en el Congreso, entre los cuales se encuentra el congelamiento de las tarifas al menos hasta el 30 de junio. En ese sentido, señaló que buscarán terminar con el esquema de dolarización aplicado por el gobierno de Mauricio Macri. “Las tarifas no se van a aumentar y vamos a terminar con la dolarización”, sostuvo.

En diálogo con Telefe Noticias, el mandatario anunció que “las tarifas no se van a aumentar” y, tal como anunció en la campaña, señaló que se va a “terminar con la dolarización”. En ese sentido, confirmó que “está suspendidas en su aumento porque el gobierno de Mauricio Macri suspendió aumentos que había que disponer para después de las elecciones. Se fue sin aplicar esos aumentos y nosotros no los vamos a aplicar”.

A propósito del período que durará el congelamiento, Fernández dijo que será “hasta el 30 de junio” y durante ese tiempo señaló que el Ejecutivo analizará “el sentido de las tarifas”. “A nuestro juicio deben servir al modelo productivo. Este sistema le sirve a los que producen energía pero no a los otros, no al resto de la Argentina. No tengo interés en discutir lo que han ganado las empresas, ahora necesito que ayuden”, añadió.

Además, remarcó que las empresas cuentan actualmente con cierto margen para aplicar el congelamiento y revisar el modo de aplicación de los futuros aumentos. “Las empresas cuentan con un colchón lo suficientemente amplio”, dijo, y profundizó: “Ellos van a entender la crisis en la que estamos. Les ha tocado ganar y no quiero discutir lo que han ganado, pero necesito que ayuden”.

Bienes Personales

Alberto Fernández habló también sobre la suba en Bienes Personales. “Va a volver a tener la alícuota de 2015 y lo que vamos a hacer ahora, es gravar los bienes que están en el exterior; si el bien está en el exterior, la alícuota se multiplica por dos. Si los bienes financieros se repatrian en Argentina, pagan como si estuvieran en Argentina. Es decir, beneficiamos a quienes traigan los bienes a la Argentina”, sostuvo el Presidente.

