El acto Pablo Rago fue denunciado por violación

El actor Pablo Rago fue denunciado por violación. Erica Basile afirmó que en 2015 abusó de ella. La joven radicó su denuncia en la Comisaría Nº 11 de la Ciudad de Buenos Aires.

La denunciante contó su caso en declaraciones radiales. Afirmó que antes de la violación, Rago le pedía fotos. “Incluso cuando estaba embarazada, porque me dijo que le excitaba. Me dio impresión y lo dejé pasar”.

Luego de un tiempo, “volvimos a hablar, fui a su departamento, nos besamos. Hasta ahí todo bien”. Según la denunciante, Rago le había prometido trabajo en limpieza. “Yo estaba en una mala situación porque me estaba separando, estaba sola, mal. Me dijo ‘contás conmigo’”, añadió.

La joven siguió con su relato: “Empezó a tocarme e introdujo sus manos haciendo presión en mis partes íntimas… él tenía un pedido sexual, que yo no estaba acostumbrada”, contó sobre una situación que el actor, detalló, grabó con una cámara.

“Siguió haciendo lo que él quería. Se puso histérico y caprichoso porque yo no accedí a lo que él quiso. Me di cuenta de que no estaba bien lo que estaba pasando”. En ese momento, Rago le gritó: “’Para qué viniste, no sos una nena’. Yo le dije que no me gustaba que me traten como una puta, le puse los puntos, pero me hacía burlas. Siempre me humilló, me ninguneó, siempre”. Luego de eso, se acercó a ella “y ahí hubo una penetración que no fue consentida”, dijo Basile.

Agregó: “Cuando me fui no lo hablé con nadie porque no sabía cómo. No me salían las palabras, y tampoco lo hice con un familiar. Era algo que me perturbaba mucho”. “Después de eso me mandaba videos masturbándose. No volví más, quedé humillada. Él me pedía fotos y fue como un abuso de poder. El denigra a las personas”, detalló.

En el cierre de su diálogo con Radio La Salada, definió al actor como “violento y machista”, para quien “la mujer es un objeto”. Además, consideró que “juega con la necesidad de la gente y se burla”.

Comentarios

Comentarios