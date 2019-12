Ziliotto con Alberto: “El primer paso para el federalismo es el diálogo con todas las provincias”

El gobernador de La Pampa, Sergio Ziliotto, participó de la reunión con el presidente de la Nación, Alberto Fernandez, y los gobernadores de las distintas provincias en la Casa Rosada, donde se trató una adenda del Consenso Fiscal.

La Pampa ofreció acompañamiento político, ya que por tratarse, justamente, de una adenda a una norma que nuestra provincia no suscribió, no correspondía que el gobernador la firmara al no encontrarse vigente en nuestro territorio. “Es para celebrar el encuentro que se produjo porque demuestra una tendencia clara a los valores que corresponden al fortalecimiento del federalismo”, expresó Ziliotto.

Hoy se volvieron a abrir las puertas de la Casa Rosada para La Pampa. El diálogo es el primer gesto para avanzar en un plan de gobierno federal. pic.twitter.com/eQCw0hqU1L — Sergio Ziliotto (@ZiliottoSergio) December 17, 2019

Y así, confirmó su apoyo al resto de las provincias que se encuentran en una situación económico-fiscal de emergencia, a las cuales la modificación realizada -mediante la adenda suscripta- les genera un alivio.

La Pampa, producto del trabajo sostenido todos estos años, tiene una posición fiscal consolidada y de equilibrio, situación que le ha permitido mantener su autonomía tributaria, quedando esto expresamente manifiesto en la reunión celebrada hoy.

REUNIONES EN CASA ROSADA

El gobernador de La Pampa, Sergio Ziliotto, junto a los ministros Juan Ramón Garay (Obras y Servicios Públicos), Daniel Bensusán (Gobierno, Justicia y Derechos Humanos) y Ricardo Moralejo (Producción), mantuvieron encuentros con funcionarios del gabinete nacional en la Casa Rosada, con el objetivo de delinear acciones en conjunto bajo políticas federales.

La comitiva pampeana se reunió con el ministro de Obras Públicas de la Nación, Gabriel Katopodis; por el ministro de la Producción de Nación, Matías Kulfas, por el ministro del Interior, Eduardo de Pedro, y la ministra de Desarrollo Territorial y Hábitat de la Nación, María Eugenia Bielsa.

Los ministros pampeanos mantuvieron encuentros de trabajo con sus pares nacionales con el propósito de delinear políticas federales para los próximos años.

