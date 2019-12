Curutchet gestionó fondos en el Centro Cívico: La comuna ayer recibió más de $ 6,3 millones

La intendenta local, Mónica Curutchet, y el secretario de Gobierno comunal, Luis Ordoñez, ayer se reunieron con el secretario de Asuntos Municipales de La Pampa, Rogelio Schanton, para abordar la situación económica financiera de la Municipalidad de Eduardo Castex. Ayer el ingreso de masa coparticipable de la comuna castense superó los 5,1 millones de pesos, y también recibió 1,2 millones del fondo compensatorio, totalizando 6,3 millones. Se estima que los ingresos de las últimas dos semanas de éste mes serían similares, por lo cual Curutchet no tendría mayores dificultades para afrontar el pago de los sueldos y aguinaldos de los trabajadores municipales, contratados y jornalizados.

Los funcionarios castenses habría solicitado un anticipo de coparticipación de 15 millones de pesos para cubrir la totalidad de la masa salarial de fin de año de los trabajadores municipales, pero el funcionarios provincial no habría dado una respuesta certera. «Fue un ni», indicó ayer una fuente consultada.

En el Centro Cívico se sorprendieron por las declaraciones de Curutchet en la conferencia de prensa que brindó -el lunes- en el despacho de la calle Padre Durando, dado que consideran que una deuda operativa de 2,7 millones de pesos no sería significativa para un municipio que tiene un presupuesto anual que supera los 300 millones de pesos.

La solicitud de las autoridades locales de tener un anticipo de coparticipación de 15 millones de pesos para afrontar el pago de sueldos y aguinaldos de los trabajadores municipales, consideran que podría agravar la situación financiera de las arcas de la comuna. Porque, entre los intendentes con años de mandato es «vox populi» que de enero a marzo caen los ingresos, porque se registra menor movimiento económico en todos los estamentos gubernamentales -desde los municipios a Nación-, y en ese primer trimestre se generarían «verdaderos conflictos» para afrontar el pago salarial.

Curtuchet, Ordoñez y Schanton habrían acordado ir analizando «semana a semana» la situación económica municipal. «En la primera semana se descuentos los aportes patronales y algún crédito que tienen los municipios, y después los otros ingresos coparticipables ya son más significativos. Esta semana Castex tuvo un buen ingreso coparticipable, si ocurre algo similar en las dos próximas semanas, podrían estar cubriendo la masa salarial sin endeudarse a futuro», relató una fuente consultada en los pasillos del Centro Cívico.

Versiones cruzadas.

La jefa comunal Mónica Curutchet brindó una conferencia de prensa para «clarificar» el estado financiero en que recibió la comuna castense. Allí detalló que la deuda municipal total ascendería a 2.706.000 pesos, incluyendo el pago a los jornalizados, deudas con proveedores, el pago de servicios a vecinos de bajos recursos y becas sociales.

En el encuentro con la prensa, Curtuchet irrumpió en llantos por la herencia recibida y anunció recortes de gastos municipales. «Habrá un cese o reestructuración del personal jornalizado porque no los queremos dejar sin trabajo, pero lo tenemos que reestructurar porque no tenemos para pagar sus salarios. Y tendremos un funcionamiento absolutamente limitado de la municipalidad de Eduardo Castex porque no tenemos fondos económicos», dijo.

El ex secretario de Hacienda municipal, Germán Nagel, salió al cruce de Curutchet. Desestimó que no tenga dinero para pagar los sueldos y aguinaldos de los trabajadores de la comuna. «El municipio semanalmente recibe ingresos económicos, y tiene fondos coparticipables que recibirá los próximos tres martes -el 17, el 24 y el 31- con fondos muy significativos, porque nosotros saldábamos los sueldos con los dos últimos ingresos coparticipables del mes», aseguró Nagel.

«Quizás los números (de la Municipalidad de Eduardo Castex) asustan, pero con el tiempo se irán acostumbrando al manejo municipal y la gestión, porque para eso el pueblo los eligió», ironizó el ex funcionario del PJ.

Además aprovechó para «pasar factura» a la gestión del actual viceintendente Juan Chiquilitto. «Cuando recibimos el municipio en 2011 tenía una deuda de más de 710 mil con los proveedores, cuando el dólar estaba a 4,20 pesos, el presupuesto municipal era de 30 millones de pesos y ni siquiera nos entregaron una conciliación bancaria que hubiera sido alarmante», disparó Nagel.

