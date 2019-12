Delantero pampeano jugará en la Premier League de Malta

El delantero piquense Federico Valsichik continuará su carrera futbolística en el Sliema Wanderers Football Club de la Premier League de Malta, después del breve paso por Nueva Chicago. “Es un desafío nuevo. Es un lugar y una Liga que no conozco. Estoy con grandes expectativas de hacer las cosas bien”, dijo el ex Ferro Carril Oeste de General Pico. Inicialmente el contrato sería por seis meses, con opción para continuar en la temporada 2020/2021.

“Acá el ganador de la Liga juega la Pre Champions y el segundo y el tercero juegan la Pre Europa League y eso está muy bueno”, dijo Valsichik al sitio Infopico. Y reconoció que actualmente “el equipo no está en una posición que es deseada ahora pero la idea es pelear los puestos de arriba”.

El futbolista pampeano relató que esta posibilidad surgió por intermedio de un representante argentino que reside en Italia. “Ya me había contactado antes que firmara con Nueva Chicago y me quería traer. Cuando yo rescindí contrato me volvió a contactar y surgió la idea”, agregó.

Hay otros futbolistas que compiten en la liga de Malta. “En el equipo hay un argentino que hace cinco años está en Malta que se llama Juan Cruz Gil y hay varios argentinos en la Liga. En Valletta hay dos argentinos, en Birkirkara hay otro argentino que se llama Federico Falcone. Por suerte son varios, pero yo obviamente tengo más contacto con mi compañero de club”, dijo el delantero.

E indicó que en Malta hablan “inglés, un poco de italiano y el maltés es muy difícil porque es una mezcla de inglés con árabe, italiano y varios idiomas mezclados, así que es imposible entenderlo, pero todos hablan inglés”.

MALTA

El Sliema Wanderers Football Club consiguió su primer título en 1919/1920 y actualmente es el club con más trofeos en Malta, donde mantiene una rivalidad con el Floriana FC. Es considerado uno de los equipos más importantes del país insular de la Unión Europea, que está densamente poblado. Está compuesto por un archipiélago y situado en el centro del Mediterráneo, al sur de Italia, al oriente de Túnez y al norte de Libia.

Debido a su situación estratégica, ha sido gobernado y disputado por diversas potencias en el transcurso de los siglos. Desde 1964 es independiente y en 2004 se adhirió a la Unión Europea.

Malta es un popular destino turístico con su clima cálido, numerosas áreas recreativas y monumentos arquitectónicos e históricos, incluidos tres sitios del Patrimonio Mundial de la UNESCO: el Hipogeo de Hal Saflieni, La Valeta, y siete templos megalíticos que son algunas de las estructuras independientes más antiguas en el mundo.

En 2018 tenía una población de 475.700 habitantes con una distribución de 1457 hab./km², la más alta densidad de población entre los países de la Unión Europea.

