Lanzaron el Operativo Vida 2019/20: Más de 200 policías en las rutas pampeanas

Para el operativo fueron asignados 200 efectivos de la Policía de La Pampa distribuidos en 20 Puestos Camineros -de los cuales 15 son limítrofes y cinco internos-. Todos están concentrados en la prevención y en la reducción de víctimas fatales. El programa es un trabajo conjunto entre los ministerios de Seguridad y Salud, la secretaria de Turismo y la Fundación Estrellas Amarillas. Además, se cuenta con la colaboración de Gendarmería Nacional.

En las rutas se advierte sobre cuestiones de prevención, además de controlar que todos los integrantes de los vehículos viajen con cinturón de seguridad y reglamentación en regla, tanto del vehículo como del conductor. El acento está puesto en los controles de velocidad. La idea es profundizar las políticas instaladas sobre siniestralidad vial, apuntando a bajar los índices de víctimas.

“NO QUEREMOS VÍCTIMAS FATALES”

El ministro de Seguridad Horacio di Napoli destacó que se pretende bajar el índice de víctimas -sobre todo de víctimas fatales- con respecto al año pasado. “No queremos una sola víctima fatal, pero no depende solo de nosotros lamentablemente. Necesitamos el compromiso de quienes transitan las rutas. Este año se contará con la colaboración de Gendarmería Nacional. Como siempre también del área de Salud y de Turismo de la Provincia y la Fundación de víctimas de tránsito, Estrellas Amarillas”, confirmó.

Consultado sobre el estado de las rutas nacionales y su influencia en la siniestralidad consideró: “Más allá de las rutas, no hay que andar a alta velocidad, éste es el mayor riesgo para evitar tener víctimas fatales”, sintetizó.

GRUPO MOTORIZADO

El jefe de Policía de La Pampa, Roberto Ayala, transmitió que se sumó el grupo motorizado de alta cilindrada, que recorren la ruta nacional 151 -entre Santa Isabel y 25 de Mayo- que están en pésimo estado. “Si bien en los Puestos Camineros de Santa Isabel y Puente Dique se les advierte a los conductores sobre el estado de la ruta, incorporamos la presencia policial en las motos, para la reducción de la velocidad. Lo mismos ocurre con la ruta nacional 152, a la altura de Lihué Calel. También las motos recorren la ruta 20 –la Ruta del Desierto-, porque además de que agregamos un Puesto entre La Reforma y 25 de Mayo, es un sector crítico”, precisó.

SALUD PÚBLICA

El subsecretario de Salud, Gustavo Vera, sostuvo que además de la presencia de los dispositivos de salud pública en los puestos “El Carancho” y “El Flechillar”, se sumará una casilla en la Ruta Nacional 154. “Allí se va a trabajar de manera permanente, si bien nuestros deseos son que no ocurran siniestros, en caso de que sucedan estar presentes. Habrá ambulancias y profesionales de la salud especialmente preparados, para estar rápidamente dando atención”, sintetizó.

ESTRELLAS AMARILLAS

Silvia González resaltó la importancia de la presencia de la Fundación Estrellas Amarillas en el Operativo Vida. “Aún nos queda trabajar en la elaboración de un protocolo para la atención de los siniestros viales y de familiares de las víctimas. Continuamos con problemas muy grandes con los hijos de las personas que mueren en siniestros viales”, admitió. “Quiero agradecer el acompañamiento que tuvimos de parte del doctor Vera. Nos puso a disposición todo su equipo. Esto no siempre sucede. Nosotros – lamentablemente-seguimos con muy poca contención. Como la víctima muere, los familiares no son considerados víctimas y quedan a la buena de dios. Hay mucho por trabajar para que no se siga revictimizando a la víctima. También necesitamos la adhesión de La Pampa a la Red Federal de víctimas de Tránsito”, concluyó.

