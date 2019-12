Reunión del Coirco: El río Colorado atraviesa la peor crisis desde 2014

El secretario de Recursos Hídricos, Néstor Lastiri y el representante alterno Juan Greco, participaron ayer en Bahía Blanca de la reunión del mes de diciembre del Comité Interprovincial del Río Colorado (Coirco).

Lastiri detalló que en el encuentro fundamentalmente “se analizó la crisis hídrica que vive hoy el río Colorado, en el cual el nivel del embalse de Casa de Piedra no registraba un valor actual menor a 273 metros de cota sobre el nivel del mar, desde el año 2014”, indicó.

«Posteriormente y sobre Portezuelo del Viento a solicitud de los representantes de La Pampa, la delegación de Mendoza informó que a la fecha no se adquirió ningún pliego de la obra. Asimismo referido al mismo tema, por mayoría se decidió enviar al nuevo ministro del Interior, Eduardo de Pedro, que es el presidente del Consejo de Gobierno de COIRCO, la misma nota que fue remitida al ex ministro del Interior, Rogelio Frigerio, donde se le solicita que arbitre los medios para que se realice el estudio de impacto ambiental integral en la cuenca del río Colorado dentro del ámbito de los organismos de nación pertinentes. Esta moción fue rechazada por Mendoza pero aprobada por el resto de las provincias”, explicó el funcionario.

NOTAS DE ONG´s

“Respecto a una nota enviada por la Asamblea por los Ríos Pampeanos y firmada por una treintena de entidades no gubernamentales de Buenos Aires, Río Negro, La Pampa y Neuquén, por decisión mayoritaria se decidió no otorgar la audiencia conjunta que solicitaban las organizaciones. La Pampa apoyó la moción que todo el Comité Ejecutivo de COIRCO estuviese presente para dar las explicaciones pertinentes, a los efectos de evacuar las dudas sobre la obra Portezuelo del Viento y sus implicancias en la cuenca, mientras que los representantes de Mendoza, Sergio Sanz, Río Negro, Daniel Petri, Buenos Aires, Marcos Aragón y Omar Palavecino de Neuquén, resolvieron que cada jurisdicción de los informes a las ONG correspondientes a cada provincia”, cerró el funcionario.

PRESENTARON LIBRO

A cuatro décadas de la constitución del Comité Interjurisdiccional del Río Colorado, se presentó ayer un libro que cuenta su historia, su crecimiento y consolidación, a través de las voces que fueron protagonistas en la creación del primer Organismo de Cuencas del país.

Comentarios

Comentarios