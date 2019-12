UNLPam: Daniel se recibió de Procurador y es el primer egresado en contexto de encierro

A fines de noviembre de 2019 Daniel terminó su carrera de procuración y se convirtió en el primer egresado de la carrera en contexto de encierro. Este hecho fue celebrado por autoridades, no docentes y estudiantes de la Facultad de Ciencias Económicas y Jurídicas, ya que marca un hito en la historia de la institución y da cuenta de un camino recorrido y por recorrer.

En diálogo con no docentes e integrantes del equipo de gestión de la Facultad, pudimos conocer más sobre la política y las acciones llevadas a cabo para promover el acceso a la educación superior de personas privadas de la libertad.

-Qué significa que ya haya un egresado de la facultad de Ciencias Económicas y jurídicas en contexto de encierro?

-Por un lado, la satisfacción de cumplir con el objetivo. Por otro lado, es una forma de visibilizar el esfuerzo que se hace desde las distintas instituciones que intervienen, pero fundamentalmente la importancia implicada en facilitarle a un ciudadano la posibilidad de acceder al cumplimiento de un derecho.

Para quienes se encuentran privados de su libertad, el acceso a la educación además de un derecho reconocido normativamente es una de las principales herramientas que dispone para lograr su reinserción en la sociedad una vez que cumpla su pena. Que un estudiante en contexto de encierro logre graduarse es una forma de materializar que el esfuerzo tiene sentido y logra un cierto contagio/entusiasmo para quienes están en esa situación.

-¿Cuántos estudiantes en contexto de encierro cursan carreras en la facultad?

-La FCEyJ ya ha registrado inscripciones superiores a los 60 estudiantes. Estos se encuentran divididos en las 3 Unidades Penitenciarias de la Provincia de La Pampa, en las seccionales policiales y en la Alcaidía. También tenemos un estudiante con prisión domiciliaria. Es una gran diversidad de situaciones y condiciones, desde la gestión y el trabajo de los/as docentes y no docentes contemplamos cada caso en particular para poder brindar las mejores herramientas para que puedan estudiar y tener una vida universitaria lo más plena posible.

Para el 2020, la Facultad de Ciencias Económicas y Jurídicas seguirá avanzando en este camino y en la Alcaidía UR-I, ya que va a desarrollar una nueva experiencia que consiste en realizar el dictado de clases en forma conjunta entre estudiantes en contexto de encierro y personal policial. Desde ambas instituciones hay muchas expectativas puestas en estas nuevas acciones que contribuyen al acceso a la educación y a la construcción de una Facultad comprometida socialmente.

-¿Qué carreras cursan los/as estudiantes inscriptos?

-Todas las carreras están disponibles (Contador Público, Licenciatura en Administración con Orientación en Emprendedurismo, Tecnicatura Universitaria Contable Impositiva, Abogacía y Procuración), para todas las personas, pero en la práctica sólo se encuentran registrados/as estudiantes en Abogacía y Procurador ya que al tener mayor cantidad de materias para rendir en forma libre estas carreras se adecúan mejor a la situación de estos estudiantes.

-¿Existe algún programa académico que permita a personas privadas de la libertad estudiar en la FCEyJ?

-Para los estudiantes en contexto rige un anexo específico dentro del reglamento académico (Anexo VI – Resolución CD N° 268/18) donde constan sus derechos y obligaciones como estudiantes de la FCEyJ. No obstante, se deben llevar adelante acciones administrativas adicionales a fin de poder garantizar su ingreso y permanencia en el ámbito universitario, debiendo realizar gestiones con los distintos establecimientos penitenciarios y los juzgados pertinentes para tramitar los permisos de salidas en los días y horarios de cursada de las materias en las que se encuentran inscriptos. Para quienes no gozan del beneficio de salida, se deben tramitar los permisos de ingresos de los docentes al área de educación para realizar la evaluación correspondiente. Además, es preciso mencionar en este camino de hacer la educación pública más accesible, desde el Consejo Superior, se dictó una Resolución a pedido de la Facultad de Ciencias Económicas y Jurídicas, que exime a los estudiantes en contexto de encierro de la realización del Examen Preventivo de Salud (obligatorio para todos los/as ingresantes), ya que se encuentran alojados en Establecimientos Públicos, donde el control de salud es permanente, y que muchas veces no podrían terminar su inscripción debido a que no lograban completar este certificado.

-Qué rol cumple la División de Contexto de Encierro de la FCEyJ?

-La Facultad hace efectivo el derecho a la educación como Derecho Humano. Es así que, tiene una División de Contexto de Encierro con personal capacitado y en constante formación que se encarga de realizar la coordinación entre los/as docentes, los/as estudiantes y las unidades carcelarias. Se requiere de una logística específica entre las distintas instituciones: FCEyJ, Poder Judicial, Unidades Carcelarias. Cuando finalmente hay una persona privada de la libertad logra culminar sus estudios, y ha logrado con su esfuerzo y dedicación tener un título universitario, es que las realizaciones de todos estos esfuerzos valen la pena, aseguran desde la Facultad. Además, es preciso aclarar que desde el poder judicial también se lleva a cabo un seguimiento de estos estudiantes, por lo que regularmente se realizan pedidos de la situación académica de cada uno.

-¿Qué expectativas hay desde la Facultad para avanzar en la garantía del derecho a la educación superior en personas privadas de la libertad?

-Desde la FCEyJ entendemos que para quienes se encuentran privados de su libertad, el acceso a la educación es una de las principales herramientas con las que dispone para lograr su reinserción en la sociedad una vez que cumpla su pena. En ese sentido, todas las acciones que estén a nuestro alcance para lograr ese objetivo serán llevadas adelante. Como muestra concreta de ello puede mencionarse el convenio que se encuentra a la firma mediante el cual se le permite el acceso al Campus Virtual de la facultad a los estudiantes en contexto de encierro en la Unidad Penal IV. Este convenio implica importantes esfuerzos desde la adecuación de la infraestructura edilicia para la instalación de las PC como así también la coordinación con el Área de Educación a Distancia de la Facultad para realizar la capacitación del personal y estudiantes que se vean involucrados. Además, como ya se ha mencionado, en 2020 se realizará un dictado de clases en simultáneo entre estudiantes en contexto de encierro y personal de la fuerza de seguridad. Por último, debemos destacar el programa de Tutoría de Pares, que consiste en estudiantes acompañando a otros estudiantes, en este caso específicamente quienes están en contexto de encierro, para poder ayudarlos en lo que respecta a cuestiones de adaptación a la vida universitaria, a las formas de estudio y al funcionamiento de la Facultad.

Estamos muy contentos/as de tener el primer graduado, implica que todo el esfuerzo institucional que hemos realizado desde hace años comienza a tener sus frutos, a mostrarnos que podemos continuar construyendo una Facultad inclusiva y comprometida socialmente.

Comentarios

Comentarios