Bono de Navidad: Ziliotto analizará ayuda económica para municipios y exigirá eficiencia

El gobernador Sergio Ziliotto dijo que está dispuesto a estudiar «caso por caso» y eventualmente ayudar a los intendentes que requieran auxilio para pagar el bono de 12.500 pesos para los empleados municipales. “Entre todos vamos a analizar con cada intendente, caso por caso, pero también debemos trabajar pensando en ser eficientes”, dijo Ziliotto.

El bono de 12.500 pesos fue acordado este jueves entre el gobierno provincial y los sindicatos. Lo pagará Casa de Gobierno a unos 41 mil trabajadores y jubilados estatales y lo depositará, en un solo desembolso, el 14 de enero. Tendrá un costo de 510 millones de pesos. Generalmente, las 80 municipalidades y comisiones de fomento adhieren a la medida que toma a fin de año Casa de Gobierno. Se descuenta que esta vez no será la excepción. Sin embargo, son varios los intendentes que hacen números y no hay caso: juran que no llegan. Entre ellos, están los jefes comunales de Santa Rosa, General Pico, General Acha y Eduardo Castex.

«Nunca dejamos a los municipios librados a su propia suerte. En los últimos 12 años aumentamos un 50% la incidencia en el Presupuesto Provincial de los recursos que en forma automática llegan a los municipios”, dijo Ziliotto. “La descentralización para nosotros no es un lema, es algo que estamos haciendo y siempre vamos a estar ayudándolos, pero también exigiremos eficiencia. Entre todos vamos a analizar con cada intendente, caso por caso, pero también debemos trabajar pensando en ser eficientes”, concluyó Ziliotto.

