Pesce confirmó que se lanzará un billete de mayor denominación y volverán a tener próceres

El nuevo titular del Banco Central, Miguel Ángel Pesce, confirmó que la autoridad monetaria lanzará una nueva familia de billetes que tendrá varios cambios: se quitarán los animales para volver a tener próceres y figuras de la política, y también se agregará uno de mayor denominación, que podría ser de $2000 o $5000.

Así lo reveló Pesce en una entrevista exclusiva con Crónica TV, en el marco del ciclo Pensemos Todos. Allí indicó que esta modificación en la moneda actual está prevista, pero «sin apuro, porque hay billetes impresos e imprimiéndose y no vamos a malgastar el dinero».

«Yo creo que en la familia nueva de billetes va a haber un billete más grande», sostuvo el presidente del BCRA, y agregó que será de «dos mil o cinco mil, están haciendo análisis». Sin embargo, dejó traslucir que lo más probable es que se opte por el de $5000. «A los argentinos no nos gustan los billetes que van en el medio. El de 200 no es un billete que la gente valore mucho, no circula tanto», planteó.

Por otra parte, en cuanto a las imágenes que llevarán, explicó: «Ya lo dijo el Presidente, él quiere abandonar estas figuras de animalitos. Yo creo que siempre tiene un valor simbólico lo que hay en los billetes. En un país que tiene los poetas, los políticos, la historia que tiene la Argentina, tener que recurrir a sus animalitos es un poco triste. Esperemos que esta familia nueva tenga consenso».

En este sentido, remarcó la importancia de «llegar a algún tipo de consenso sobre qué figuras poner» en los billetes, y enfatizó que, desde su punto de vista, «no sólo debiera haber políticos de relevancia, sino también exaltar nuestra cultura, nuestra ciencia y técnica, y buscar valores que representen a todos, no sólo a una parte».

Esta nueva partida de billetes, tal como sucede siempre que se renuevan, llevará la firma de quien ocupa la vicepresidencia de la Nación y preside el Senado, que en este caso es Cristina Fernández de Kirchner.

Durante su gestión, el gobierno del ex presidente Mauricio Macri decidió hacer un cambio radical en los billetes y reemplazar a todos los próceres o imágenes que tenían (algunos ya clásicos, otros más nuevos, como las Islas Malvinas o Eva Perón) por animales autóctonos.

Al respecto de este cambio en la iconografía de la moneda nacional, el ex jefe de Gabinete Marcos Peña celebró que ésta fue «una de las cosas chiquitas pero simbólicas más lindas» que hizo la administración liderada por Macri.

«Es la primera vez en la historia argentina que hay seres vivos en nuestra moneda nacional», argumentó, y añadió que «dejamos la muerte atrás, que la muerte esté tranquila, que descanse en paz y vivamos nuestra vida». «Analizar la coyuntura en función del pasado no es normal. En otros países no pasa», sostuvo.

