Niños donaron sus juguetes para que Papa Noel los distribuya en casas de Castex

A la feria navideña fueron todos para ver los estand de los expositores, y comprar esas cosas que siempre servirán para adornar las casas donde esta noche se realizarán las reuniones familiares para recibir la Navidad. Pero, hubo dos niños, de solamente 4 y 5 años, que demostraron que cualquier ámbito permite practicar la solidaridad. Ellos donaron sus juguetes para que esta noche Papa Noel pueda pasar por las casas de algunos niños que quizás no estaban previstas en su itinerario.

Una ONG´s local organizó –días atrás- la Feria Navideña en el predio de Racing Club. Los expositores llevaron sus producciones, la gente concurrió a observar y algunos pudieron comprar algunos adornos y elementos que estaban sobre las mesas –o sobre la alfombra cuidadosamente acomodada en el piso- de los artesanos.

Y allí Lola Saavedra Quintana (4) e Ignacio Aguirre Sosa (5 años) arribaron con otras intenciones. Con fines solidarios, que seguramente les inculcan en sus casas. Porque esas acciones inicialmente surgen en los hogares, y después con el tiempo se transforman en hábitos o directamente se abandonan.

En épocas donde el neoliberalismo provocó un gran perjuicio de la sociedad argentina, estás acciones de valoran mucho más. No es demasiado frecuente encontrar niños que se preocupen por seleccionar esos juguetes que descansan en un ropero, en un baúl o en algún rincón de la casa, que además están en buenas condiciones y encima puede hacer feliz a otro de sus edades. Y tampoco concurrieron para la foto, ni piensan en ser famosos, ni tampoco sus padres. Los llevaron para que una ONG´s los entregue en las casas de algunas familias donde el árbol de navidad, no iba a tener nada más –y nada menos- que un pesebre, en el mejor de los casos. Y justo fueron visualizados por una cronista de este diario digital, que también demostró que el periodismo se ejerce las 24 horas, y en cualquier momento te podes encontrar con un tema que puede resultar de interés social, o puede hacer un aporte para mejorar la sociedad donde nos relacionamos.

“ES ALGO QUE HACEMOS TODOS LOS AÑOS”

Maira es la madre de Lola. Y orgullosa acompañó a su hija para que entregue juguetes en óptimas condiciones para alegrar esta noche a algunos niños castenses. “El año pasado empezamos a juntar los juguetes y regalar lo que (Lola) no usa, y también la ropa que ya no utiliza porque no le anda, la vamos entregando a quienes la necesitan”, explicó. “Este año juntamos los juguetes. Y regaló muñecas y peluches y algunos juguetes de cuando era bebé que le costaba entregar (jajaja)…y vinimos a la Feria y vimos que otro nene tuvo esta iniciativa de dejar sus juguetes, y trajimos los nuestros para que se los regalen a otros niños”, relató –con esa sonrisa que transmite satisfacción y orgullo- la entrevista.

“¿Si en casa la incentivamos a Lola?, Si. es algo que ya hacemos todos los años. El año pasado tuvimos una iniciativa en el CAE donde juntamos juguetes para regalar, y este año lo tomamos como una rutina. Nos parecía beneficioso hacerlo en esta fecha para que ella genere el habito de que aquellas cosas que no usa le pueden servir a otro niño”, concluyó.

Y claro que servirá, porque hoy seguramente esos juguetes estarán en algún arbolito, mientras los padres esperarán que el año próximo la economía los trate mejor, y puedan devolver la gentileza a otra familia. Y quizás nosotros nos contagiamos y todavía estamos a tiempo de imitar a Lola e Ignacio. Y así dentro de un tiempo hay muchos más Lolas e Ignacios y todos –seguramente- seremos mucho más felices.

