Macabro “mensaje” a la familia de Nadia Lucero: Colocaron una lápida, flores y una cruz donde está internada

La familia de Nadia Lucero vive horas muy difíciles. La joven de 22 años, brutalmente agredida por Laureano González, lucha minuto a minuto por su vida y en el medio sucedió una situación amenazante. Durante las últimas horas, autores desconocidos colocaron una réplica de una lápida con flores, una cruz y una nota que decía que «Nadia murió».

La información fue dada a conocer por Luján Lucero, hermana de Nadia, que posteó una serie de fotos en sus redes sociales con un texto donde indicó por la situación que vivieron en estas horas.

«Si piensa que nos vamos a callar, que nos van a intimidar con estas cosas, no es así. «¿Les preocupa que cuando Nadia despierte hable y perjudique a alguien más?. Sepan que vamos a llegar hasta las últimas consecuencias. No van a parar las movilizaciones y si mi hermana o alguien de mi familia les pasa algo saben a quienes señalar», escribió Luján.

Y amplió: «No tenemos miedo y se va hacer justicia de una u otra forma. Este es el «regalito» que dejaron hoy en el hospital simulando una lápida, flores, una cruz y una nota diciendo que mi hermana Nadia Lucero había muerto. Si alguien más tiene fotos más claras, las personas que trabajan en el hospital, y vieron todo esto, por favor pasenmela por privado».

Nadia permanece internada en el área de Terapia Intermedia del hospital Lucio Molas donde le efectuaron una traqueotomía que no tuvo complicaciones. Aún sigue sin despertar y para este viernes, a las 17, se convocó a una marcha en Santa Rosa, General Pico y General Acha para pedir por justicia.

