Abogada de Castex participará en una cumbre en EE.UU: “Estamos atravesando la cuarta revolución industrial”

La abogada castense Paula Kohan participará de la Cumbre de Inteligencia Artificial de América Latina que se desarrollará, desde el 21 al 23 de enero, en el MIT de Boston (Estados Unidos), con la participación de líderes académicos, gubernamentales, industriales y empresas sin fines de lucro de América Latina y el Caribe. «Actualmente sin percibirlo, estamos conviviendo todo el día con la inteligencia artificial. Estamos en la cuarta revolución industrial relacionada con las nuevas tecnologías que es una evolución permanente», destacó Kohan en una entrevista con Radio DON 101.5 Mhz.

«A diferencia de las anteriores revoluciones industriales que fueron más extendidas en el tiempo y mas fácil de adaptarse a eso, hoy esto creció exponencialmente y la tecnología irrumpió abruptamente en nuestras vidas y en determinadas ocasiones no determinamos sus implicancias», explicó la entrevistada.

La cumbre de Inteligencia Artificial (IA) se desarrollará en la Universidad de Cambridge, porque «es líder en tecnología y nuevos pensamientos». Participarán «referentes de varios sitios para discutir y sacar conclusiones sobre la aplicación de la inteligencia artificial en distintos ámbitos con las nuevas tecnologías disruptivas», destacó Kohan.

«Hoy no podemos dejar que América Latina quede en desventaja con respecto a Europa y Estados Unidos, que actualmente son líderes en este tema. La IA generará mayores inequidades a nivel mundial, cuando las nuevas tecnologías deben servir para garantizar derechos humanos. Particularmente me preocupa la brecha digital que existe. Acá no es solamente importante tener que adaptarnos a lo que se viene, sino que lo que traigamos a nuestra provincia y país se adapte a nuestra gente», resaltó.

-La IA es fundamental en la denominada guerra tecnológica que están llevando adelante los países más desarrollados del mundo.

-Cuando te recomiendan algo en las redes sociales o en las plataformas de streaming, ahí están aplicando inteligencia artificial que trabaja por medio de algoritmos que recolectan nuestros datos para indicarnos algunas indicaciones. Nuestra participación en el ecosistema cibernético provoca que permanentemente estemos dando nuestra información, porque cuando queremos saber algo de alguien lo googleamos, y somos lo que Google dice que somos. Muchos sustantivos pasaron a ser verbos, porque esto se convirtió en una acción.

-Las APP son grandes recolectoras de información de las personas.

-Sí, hace poco estuvo «de moda» una APP donde subías una foto para ver cómo nos veríamos de viejo. Ahí están recolectando nuestras fotos porque la inteligencia artificial necesita una cantidad exponencial de datos para desarrollarse y crecer, y esta era una forma fácil y barata

de obtener una enorme cantidad de personas para entrenar sus inteligencias artificiales. Ahí estamos entregando nuestros datos biométricos a una empresa que no sabemos para qué los quiere y los utilizará. Y nosotros cuando bajamos una APP no leemos los términos y condiciones que nos están indicando que usarán nuestros datos y serán compartidos con otras empresas tercerizadas, y después usamos una agenda donde tenés volcada todas las actividades de tu vida, y esos datos permiten perfilar gente, y Google te indexa qué sale primero y qué sale después.

-Por eso los directores de diarios digitales y editores de empresas periodísticas dicen que hay que llevarse bien con Google.

-Hay que llevarse bien con Google, pero la gente debe saber que existen posibilidades de reclamar. El Código Civil y Comercial receta el derecho al honor, el derecho al honor tiene que ver con nuestra imagen y nuestra voz. Hay sentencias donde se ha demandado a Facebook o Google para que modificaran algunas indexaciones que tienen sobre nosotros.

-¿O sea que todos somos vulnerables en las redes sociales?

-Todos somos vulnerables a las redes sociales. Hubo hackeos de gente que navega por la dip web o la internet profunda, y averigua quién ingresó a páginas pornográficas, y después te mandan mails y te informan que visitaste páginas pornográficas y te lo publicarán en determinados sitios. Y eso es una extorsión para que hagas una transferencia económica para que no publiquen eso. No se debe contestar estos correos y no ingresar a mail de direcciones que no conocen.

DIPLOMATURA 4.0

Paula Kohan realizó una Diplomatura en Derecho 4.0 en la Universidad Austral de Buenos Aires. En otro párrafo de la entrevista destacó que ahora lo que se viene es el 5G que es «la quinta generación de comunicaciones».

«Estará destinado a lo que se llama IOT, que es el internet de las cosas, que son gatchet que empezarán a irrumpir en nuestras vidas para darnos una asistencia, un servicio o un acompañamiento. Hay celulares que ya tienen a Siri que es un asistente de voz, que te comunica y te busca páginas; las bandas de reloj que te indican los pasos que das y las calorías que consumís, serán asistentes de los cardiólogos», ejemplificó.

«El 5G será un enorme recolector de nuestros datos que generan bienes económicos y poder. Esta guerra es por ese poder. Ese big data es el alimento de la inteligencia artificial y quien sea pionero y líder en esta tecnología, será líder en el mundo», destacó.

La abogada local realizó esa diplomatura en la universidad porteña porque Derecho 4.0 está enfocado en la transformación de la carrera de Abogacía tradicional, proporcionando un valor inmediato al trabajo de los profesionales del sector publico y privado, y a las organizaciones

en las que se desempeñen. «Es un programa diseñado para perfeccionar la experiencia de los abogados y permite desarrollar habilidades claves en áreas como la estrategia digital, la estrategia digital, la inteligencia artificial, la arquitectura de datos, la blockchain y demás tecnologías emergentes», explicó.

