Familiares confirmaron que se agravó el estado de salud de Nadia Lucero

La hermana de Nadia Lucero, Luján Lucero, publicó ayer en su cuenta de Facebook información sobre el estado de salud de la joven que permanece en terapia intensiva tras ser brutalmente agredida por Laureano González, quién era su pareja. «Lo cierto y triste del último informe médico de hace unas horas es que mi hermana se encuentra en estado vegetativo».

Y agregó que el estado actual de salud «puede ser temporal, como puede ser definitivo; eso ahora es cuestión de tiempo, hay que esperar como evoluciona ella neurológicamente».

El sábado, el padre de la joven, Jorge Lucero, informó que Nadia había abierto los ojos y que lloró cuando vio a su familia. Además expresó que le habían sacado nuevamente el respirador artificial y ya no tenía fiebre.

Luján agradeció «a todos los mensajes y los buenos deseos», y pidió que «sigan orando, rezando, pidiendo en la religión que sea por la salud de ella».

Lucero, en tanto, se comunicó anoche con La Arena y manifestó su enojo tras enterarse de que le van a quitar la guardia policial que custodia el área del hospital donde se encuentra internada la joven. «Estamos muy amargados, tras la novedad de la salud de mi hija, ahora me entero que me van a retirar la guardia. Mucha bronca en este momento». Además manifestó que hoy «a primera hora voy a patear puertas por mi hija», en referencia a que hará los trámites necesarios para que le devuelvan la custodia.

