Lo más visto en Netflix en 2019

«Misterio a bordo», con Adam Sandler y Jennifer Aniston, se llevó el oro entre lo más popular y lo más visto por la señal de on demand. La argentina «Apache: la vida de Carlos Tevez» se metió en el Top 3.

Adam Sandler, ladrones con máscaras de Dalí y la historia de superación de Carlos Tévez fueron lo más visto en Netflix durante este año. La película Misterio a bordo, junto con la tercera temporada de La Casa de Papel y Apache: La vida de Carlos Tévez lideran el podio de lo más popular en la plataforma de streaming en la Argentina, según se desprende de un informe dado a conocer este lunes, que da cuenta de las preferencias aunque no las cifras de visionado. Las listas compartidas con la prensa (ver aparte) dividen el gusto masivo según “lo más popular”, “series”, “películas”, “documentales”, “realities” y “programas para chicos”. El algoritmo no miente. Tampoco deja de ser tan ilustrativo como sorprendente acerca de las elecciones de consumos audiovisuales por parte de los usuarios locales a la señal de la N roja.

Son apenas seis top 10 que permiten dilucidar algunos aspectos de las elecciones digitales que se dan en nuestra geografía. La primera lectura es que los suscriptores argentinos se dejan seducir por fenómenos globales (Misterio a bordo; la segunda temporada de You; ¡A ordenar con Marie Kondo!; Escuadrón 6) como tener un apreciable toque argento en su paladar audiovisual (Apache; El Potro, lo mejor del amor; River, el más grande siempre; Maradona en Sinaloa). Otro dato llamativo es que productos que suelen ser comentados con fruición en las redes y por la crítica quedaron rezagadas en los conteos (El Irlandés; Los dos papas; Stranger Things 3, The Witcher), también dan lugar a gemas inesperadas (Sex Education; Inconcebible) o directamente brillan por su ausencia (Muñeca Rusa; Rick & Morty; Historia de un matrimonio).

Sí, ¡Adam Sandler! Para el lector que aún está con la mandíbula abierta o golpeando el teclado con furia, el oro para Misterio a bordo (tanto en “lo más popular” como en “películas”) tiene una explicación bastante racional. Hace casi cuatro años, en enero de 2016, Netflix dio a conocer que The Ridiculous 6 -la primera comedia original que el oriundo de Nueva York realizó en exclusiva para la señal- había sido la película más vista en toda la historia en su biblioteca durante un mes. Tal nivel de respuesta permitió que llegaran otros productos como The Do-Over, Sandy Wexler y The Week Of, todos y cada uno de ellos cortados por la reconocible cuchilla de su humor. Su buena racha continuó con la ficción que lo reunió en este 2019 con Jennifer Aniston. Noventa y siete minutos sin demasiado sentido donde “un policía de Nueva York y su esposa se convierten en los principales sospechosos del homicidio de un multimillonario tras asistir a una fiesta en su yate”. La sinopsis podría ahuyentar a varios pero no lo hizo con quienes optaron por darle click en varias ocasiones. Sucedió a nivel global y Argentina no quedó al margen de la curiosa primavera sandleriana en Netflix.

Hay otros títulos que encierran fenómenos bastante peculiares. Sin dudas el reality de la nipona Marie Kondo fue otro pleno para la plataforma. La gurú que le enseñó a las personas a transformar sus hogares a través del método KonMari quedará como otro de los grandes eventos culturales del año que está por terminar. ¿Paradójicamente? también aparece bien alto el documental Nada es privado que dilucida cómo ha quedado devastado el concepto de intimidad en la era digital. Puede notarse que el público teen hace de las suyas en ciertas elecciones (la segunda temporada de Elite; Arenas movedizas; La cita perfecta) y que el idilio con la tevé española es fuerte (Altamar; La Casa de Papel). Todo ello junto a las películas que protagoniza el amado, odiado, y muy visto por ambos motivos, Adam Sandler.

Lo más popular de 2019

Misterio a bordo

La casa de papel: Parte 3

Apache: La vida de Carlos Tévez

Escuadrón 6

Triple Frontera

El irlandés

Los dos papas

Fractura

Stranger Things 3

El Potro, lo mejor del amor

Las películas más populares de 2019

Misterio a bordo

Escuadrón 6

Triple Frontera

El Irlandés

Los dos papas

Fractura

El Potro, lo mejor del amor

Emboscada final

Durante la tormenta

La cita perfecta

Las series más populares de 2019

La casa de papel: Parte 3

Apache: La vida de Carlos Tévez

Stranger Things 3

Sex Education

The Witcher

Élite: Temporada 2

Alta Mar: Temporada 1

You: Temporada 2

Arenas movedizas

Inconcebible

Los documentales más populares de 2019

Nuestro planeta

La desaparición de Madeleine McCann

River, el más grande siempre

Nada es privado

Los últimos zares

Maradona en Sinaloa

No te metas con los gatos: Un asesino en Internet

Eventos de la Segunda Guerra Mundial a todo color

Andes mágicos

La leyenda de la isla con coca

Los realities más populares de 2019

¡A ordenar con Marie Kondo!

You vs. Wild

Grita, te estamos filmando

¡Nailed It! México

Rust Valley Restorers

Sugar Rush: Temporada 2

Reas

No hay tiempo para la vergüenza

Nailed It!: Temporada 3

Sugar Rush: Delicias navideñas

Las series para chicos más populares de 2019

Cómo criar a un superhéroe

You vs. Wild

Rápidos y furiosos: Espías al volante

Perdidos en el espacio: Temporada 2

El pequeño Bheem

Go! Vive a tu manera

Chip y Potato

El show de Garfield

Supermonstruos: Temporada 3

The A List

