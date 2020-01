Congelamiento de tarifas eléctricas: Ziliotto analiza compensaciones para las cooperativas pampeanas

El secretario de Energía y Minería de La Pampa, Matías Toso, respaldo la importancia de avanzar con el congelamiento de las tarifas de energía eléctrica por el término de diez meses corridos. Y resaltó la importancia de avanzar con estas medidas en forma consensuada con las cooperativas.

“Concretamente, lo que se resolvió es acompañar estas medidas nacionales de emergencia que han sido conocidas a través de la Ley de Solidaridad, promulgada el lunes próximo pasado. En virtud de ello, desde La Pampa, reiteramos el acompañamiento en todos los aspectos que tienen que ver con la emergencia. La cuestión energética está incluida y nos sumamos al congelamiento de las tarifas para los usuarios pampeanos por el término de 180 días más”, indicó el funcionario.

Toso delineó los aspectos en los cuales se deberá trabajar para mantener la estabilidad de los costos del servicio energético. “Las tarifas de compra y venta están congeladas, y es aquí donde aparece el esfuerzo compartido, pero hay algunos costos de las distribuidoras que se van incrementando y que no tienen que ver con el cargo por compra de energía sino con otras cuestiones estructurales, como lo son el funcionamiento, los costos operativos, sueldos, etc”, detalló.

COMPENSACIONES

“Estamos estudiando cuáles son las medidas que vamos a llevar adelante para que este congelamiento no genere desfasajes que terminen complicando el servicio en ese sentido. Lo que manifestamos en el reciente anuncio y reiteramos ahora es que el Estado Provincial nunca le va a quitar el cuerpo a las cooperativas en esta situación. Es una cuestión que tenemos que evaluar en la mesa de trabajo, discutir este tema y buscar la compensación que se pueda dar a las cooperativas durante este período, pero también con perspectivas a futuro. Esto es coyuntural, y más allá de salir de esta situación esperando que el país comience a funcionar y a crecer, debemos ver el sistema energético de estos 180 días en adelante”, manifestó Toso.

PARITARIAS

Toso indicó que, en el mes de marzo, habrá modificaciones en los costos de las cooperativas debido a la reapertura de la mesa paritaria del sector, y es allí donde se trabajará con mayor intensidad para que no se vean reflejados en las tarifas. “La idea es trabajar algunas medidas de eficiencia en momentos de estabilidad de precios, donde más eficiente tenemos que ser y mayor esfuerzo hay que hacer en ese sentido”, dijo. “La idea es ayudar a las cooperativas para que los costos e incrementos que vayan teniendo no impacten en su estructura y puedan mantener su servicio y eficiencia. Tenemos una situación – como la salarial – que es la que más impacta, la paritaria del gremio Luz y Fuerza está resuelta hasta marzo, con lo cual esperamos que estos primeros meses no tengan un costo que impacte fuertemente, pero de marzo en adelante sí habrá una modificación que deberemos atender con más de intensidad y apoyo”, concluyó.

