Ministro de Jujuy pidió licencia tras ser denunciado por violencia sexual y laboral

El ministro de Trabajo y Empleo de Jujuy, Jorge Cabana Fusz, solicitó este jueves una licencia extraordinaria tras ser denunciado ante la justicia por empleadas del organismo por «ejercer violencia sexual y laboral» contra empleadas de ese organismo. Asimismo, inició «el trámite de vindicación» judicial, informaron oficialmente. «Vos tenes que mamarla antes de pedir algo», le había dicho a una de las víctimas.

El funcionario del gobierno provincial «inició el trámite de vindicación ante la justicia, con el propósito de que se esclarezcan acusaciones en su contra y que son de público conocimiento», indica un comunicado oficial. «A los efectos de facilitar las actuaciones judiciales, presentó un pedido de licencia extraordinaria a sus funciones», agrega el escrito.

Las denuncias que pesan sobre Cabana Fusz son por coacción agravada con propósitos de abuso sexual, además de otra denuncia por robo a una trabajadora de esa dependencia donde participaron cuatro funcionarias de las cuales la justicia imputó a dos.

Una de las víctimas y denunciantes contó que contó que en septiembre de 2017, tras ordenar un aumento de $1.300 para todos los empleados de su cartera con contrato de la Superintendencia de Riesgo de Trabajo, Cabana Fusz “se hizo presente en mi oficina y me ordenó que lo acompañara hasta su despacho para hablar conmigo sobre el aumento otorgado. Al ingresar a su oficina me dijo ‘¿viste lo que hice? Les aumenté a todos por vos, era la única forma que tenía de darte una mano’ y luego volvió a insistirme que debía mantener relaciones con él para que ‘no me falte nada a mí ni a mi hija’, lo cual generó una gran molestia que no pude disimular y le respondí que me dejara de molestar porque yo no estaba interesada en nada de eso”.

En otra oportunidad, la denunciante sostuvo que Cabana Fusz otorgó viáticos en forma de aguinaldo a todos los empleados del ministerio. Al no percibirlo en su sueldo, la víctima optó por hablar con el ministro, quien le dijo «vos sabés lo que tenes que hacer para cobrarlo».

El mismo hecho ocurrió al año siguiente, pero ante el reclamo a la Subsecretaría de Trabajo recibió el pago de los viáticos a cambio del aguinaldo. Sin embargo, en esa oportunidad el ministro cerró la reunión con otra frase inaceptable: «Vos tenes que mamarla antes de pedir algo».

Luego de conocerse los hechos, diferentes colectivos de mujeres se manifestaron contra «los actos de violencia machista realizados hacia mujeres que trabajan en el Ministerio, que constituyen también un claro ejercicio de poder».

Las agrupaciones aseguraron que es «larga la lista de hechos violentos denunciados», contra el funcionario provincial al tiempo que hicieron alusión a «malos tratos, gritos, humillaciones, amenazas de despidos, persecución, hostigamiento, despidos sin causa, trato desigual, condiciones laborales de precariedad, abuso de autoridad, agresiones verbales y físicas, acoso sexual».

