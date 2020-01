Máxima tensión en Tehéran: EEUU confirmó la muerte del general iraní Soleimani en un ataque con drones

El Gobierno de EE.UU confirmó el asesinato del general iraní Qassem Soleimani durante un ataque con drones al aeropuerto de Bagdad. En el bombardeo también murió el líder del Hezbolá libanés, Muhammad al-Kawtharani, y el número dos de las Fuerzas de Movilización Popular de Irak, Abu Mahdi al-Muhandis. El petróleo ya sube más de 3% tras la muerte del militar.

“Por orden del presidente, el ejército de los EE.UU. ha tomado medidas defensivas decisivas para proteger al personal estadounidense en el extranjero al matar a Qasem Soleimani, jefe de la Fuerza de la Guardia Revolucionaria iraní Quds”, informó el Pentágono. “El general Soleimani estaba desarrollando activamente planes para atacar a los diplomáticos y miembros del servicio estadounidenses en Irak y en toda la región”, agregaron.

Al menos ocho muertos provocó el ataque con cuatro cohetes Katiuska disparados contra el aeropuerto de Bagdad y que tenían como destino el centro antiterrorismo norteamericano-iraquí que se halla en el perímetro del lugar, informaron fuentes iraquíes.

At the direction of the President, the U.S. military has taken decisive defensive action to protect U.S. personnel abroad by killing Qasem Soleimani, the head of the Iranian Revolutionary Guard Corps-Quds Force, a US-designated Foreign Terrorist Organization.

Según reportó Sky News entre los muertos figuran el líder del Hezbolá libanés, Muhammad al-Kawtharani, y el responsable de las relaciones públicas de las fuerzas pro-Irán, uno de los más altos rangos en la organización.

También perdió la vida en el ataque el general iraní Qassem Soleimani, anunció la televisión iraquí. Entre las víctimas figuran cuatro iraquíes y tres libaneses.

Al Hadath, emisora perteneciente a la red de Al Arabiya, agregó que la estación aérea fue cerrada y el tráfico aéreo interrumpido.

Las Fuerzas de Movilización Popular (Hashd al-Shaabi), la coalición de milicias paramilitares chiítas pro-iraníes activas en Irak, afirmaron que cinco de sus miembros (entre ellos Abu Mahdi al-Muhandis, número dos de la organización) y dos anfitriones murieron en el ataque al aeropuerto de Bagdad, reportó Al Jazeera.

La agresión a la estación aérea de Bagdad sigue a las tensiones de los últimos días, con horas y horas de guerrilla con diversos intentos de penetrar en el compound que hospeda la sede diplomáticas de Estados Unidos en la capital iraquí, cuya torreta al ingreso principal fue incendiada.

Un ataque, aquél de la representación diplomática de Washington, al que Donald Trump y el secretario de Defensa, Mark Esper, respondieron con duras palabras.

«Se arrepentirán, estamos listos para defendernos e impedir ulteriores acciones por parte de estos grupos guiados por Irán», había advertido Esper.

En tanto, horas después del ataque, Trump compartió en sus redes sociales una sugestiva foto con la bandera estadounidense y sin ningún texto que la acompañe. La imagen causó revuelo en internet entre quienes la aplaudieron y los que la criticaron, ante el temor por una escalada bélica contra Teherán.

