Renunció Cesán y mañana designan al nuevo director del Hospital de Castex

La directora del Hospital “Pablo F. Lacoste” de Eduardo Castex, Veronica Cesán, presentó la renuncia a las autoridades del ministerio de Salud de La Pampa, y mañana sería designado el reemplazante. El médico cirujano Gustavo López asumiría en el cargo, quien hace solamente ocho meses que se encuentra trabajando en el centro asistencial castense.

La dirección del Hospital castense se encontraría en estado de acefalía, dado que existen versiones que las autoridades de la cartera sanitaria aún no aceptaron la renuncia de Cesán, y otras sostienen que el doctor Gustavo López se reunió –el viernes- con el subsecretario de Salud, Gustavo Vera, donde le ofrecieron el cargo y lo habría aceptado. Ayer se realizaron reiterados intentos de contactar al subsecretario Gustavo Vera, pero el funcionario no atendió los llamados telefónicos.

Las versiones recogidas aseguran que Cesán presentó “la segunda renuncia” el lunes 30 de diciembre. “En ese momento no se la habría aceptado y le habrían ratificado la confianza para que continúe en el cargo. Después, la conflictiva situación interna del centro asistencial castense provocaría un recambio en la dirección”, explicaron algunos interlocutores. “Hoy nadie tiene conocimiento oficial que el lunes asuma el nuevo director, pero hay algunas versiones en este sentido”, indicaron.

“La realidad es que existe una situación interna dificultosa que no se ha podido resolver. Cesán habría quedado en medio de disputas de tinte político, y la situación es dificultosa para tomar medidas porque hay algunos empleados que ya no responden a las políticas internas”, admitieron algunas fuentes.

¿DENUNCIAS EN LA FIA?

Algunas versiones en las últimas horas indican que algunos trabajadores del Hospital “Pablo F. Lacoste” habría denunciado “malos tratos” de la directora Verónica Cesán en la Fiscalía de Investigaciones Administrativas (FIA). Fuentes dignas de crédito aseguraron que Cesán tuvo una reunión con la dirigencia de ATE que fue “muy tensa”, y donde dirigentes gremiales “la trataron muy mal” y propinaron “términos irreproducibles”.

Fuentes cercanas a Cesán aseguraron que contratará un abogado, y está semana se presentará en la FIA para interiorizarse sobre las supuestas denuncias radicadas, y ponerse a disposición para “clarificar lo que sea necesario”.

