Argentina logró una agónica clasificación a octavos de final en la Copa ATP

Como había sucedido en la Copa Davis, el equipo argentino de tenis logró este miércoles una agónica clasificación para los cuartos de final de la Copa ATP que se juega en Australia, luego de que se dieran los resultados que necesitaba y la victoria propia por 2-0 ante Croacia.

Diego Schwartzman le ganó a Borna Coric por 6-2 y 6-2, en 75 minutos, y le dio el triunfo a Argentina a falta del partido de dobles. Ese resultado, sumado al triunfo previo de Guido Pella sobre Marin Cilic resultó suficiente para que el conjunto dirigido por Gastón Gaudio lograra avanzar a la siguiente fase, instancia en la que se medirá ante Rusia.

Las posibilidades argentinas crecieron de manera notable gracias al sorpresivo triunfo de Polonia sobre Austria por 2-1, lo que abrió el camino a la siguiente ronda. Sólo faltaba cumplir el compromiso propio, que era ganar la serie.

En el primer turno, Pella abrió la ilusión con una sólida actuación para imponerse a Cilic por 7-6 (7-1) y 6-3 en una hora y 53 minutos. El bahiense logró así su tercer triunfo consecutivo sobre el ex número tres del mundo, que sólo le ganó el primer partido que jugaron en el US Open de 2015.

Con el 1-0 a favor, Schwartzman salió a buscar su primer triunfo en el torneo, que equivalía a la clasificación. Y lo logró con mucha claridad sobre Coric, que no tuvo respuestas para neutralizarlo. «Estamos acostumbrados a sufrir, debemos comenzar a jugar bien un poco antes, pero por suerte llegamos a cuartos de final y le ganamos a Croacia, que hasta hoy estaba puntero del grupo», indicó el número 14 del mundo, que analizó su momento en el certamen.

🚨 CONFIRMED 🚨

🇦🇷 #TeamArgentina advance to the Final 8️⃣ in #Sydney.#ATPCup

— ATPCup (@ATPCup) January 8, 2020