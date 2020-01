La castense Verónica Filippa aspira para clasificar para el Mundial de España

La atleta castense Verónica Filippa cerró un año extraordinario, recibiendo un reconocimiento de los deportistas de San Luis que la distinguieron como la mejor atleta puntana de la temporada pasada. “Fue una alegría inmensa de recibir este premio en medio de tantos atletas que hay en San Luis”, destacó en Radio DON 101.5 Mhz. “El premio –continuó Filippa- me sorprendió mucho porque hace muchos años que me dedico a esta actividad y nunca me había tocado. Es un estímulo muy grande para seguir apostando a esto, en la medida de nuestras posibilidades”. Adempás, anticipó que esta temporada participará en las carreras más importantes para tratar de mantenerme en las convocatorias para integrar el equipo nacional que disputará –en noviembre- el Mundial de España. ESCUCHE EL AUDIO.

Comentarios

Comentarios