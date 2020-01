Argentina quedó eliminada en la Copa ATP

El equipo argentino de tenis no pudo contra el poderoso conjunto ruso y quedó eliminado este jueves en los cuartos de final de la Copa ATP que se desarrolla en Australia luego de caer por 2-0 tras los dos primeros singles.

En el primer turno, Guido Pella perdió por 6-2 y 7-6 (7-4) en una hora y 38 minutos ante Karen Khachanov y más tarde Diego Schwartzman no pudo ante Daniil Medvedev, que lo derrotó por 6-4, 4-6 y 6-3 en dos horas y 22 minutos para sellar la victoria de los europeos en la eliminatoria disputada en Sydney.

Con la serie definida, se cumplirá con la formalidad del tercer punto entre la pareja argentina integrada por Máximo González y Andrés Molteni ante Teymuraz Gabashvili y Konstantin Kravchuk.

Más allá de los buenos partidos que disputaron Pella y Schwartzman, los rusos impusieron la jerarquía de sus singlistas para quedarse con el triunfo y mantener el invicto en el torneo. Ahora se las verán en semifinales con el vencedor del cruce entre Serbia y Canadá, que chocarán el viernes.

Pella no arrancó bien su duelo ante Khachanov y lo pagó con la pérdida rápuda del primer set, en la que el número 17 del mundo impuso la potencia de sus golpes. En el segundo parcial el trámite fue mucho más parejo, pero el ruso volvió a marcar la pauta en el tie break. «Me encontré con un jugador con mucha regularidad», se lamentó el bahiense, que terminó el partido llorando. «Fueron lágrimas de bronca, de no poder hacer nada de lo que me habían dicho, pero hoy no puedo reprocharme nada», explicó.

Luego fue el turno de Schwartzman, que también puso en aprietos al número 5 del mundo. Sin embargo, Medvedev apareció en los momentos justos para quedarse con el triunfo. De esa forma, el «Peque», ubicado en el puesto 14 del ranking mundial, extendió su racha negativa ante los «top five», ya que nunca pudo ganarle a uno en sus 21 enfrentamientos.

El encuentro fue durísimo, con un fuerte cruce durante el primer set, luego de que Medvedev celebrara de manera muy efusiva la obtención de un game. Al argentino no le gustó nada la reacción del ruso y lo cruzó cuando ambos se iban a sus respectivos bancos, cerrando la discusión con un claro «bobo» antes de irse a sentar.

En la otra serie del jueves, Australia logró su boleto para las semifinales del certamen por equipos que reparte 15 millones dólares en premios, al vencer por 2-1 a Gran Bretaña.

Nick Kyrgios puso al frente al local al vencer a Cameron Norrie por 6-2 y 6-2, el británico Daniel Evans empató al ganarle a Alex De Miñaur por 7-6 (7-4), 5-6 y 7-6 (7-2); y finalmente en un apasionante tie break final el doble oceánico puso el 2-1 final al derrotar De Miñaur-Kyrgios a Jamie Murray-Joe Salisbury por 3-6, 6-3 y 18-16.

Los otros dos cruces de los cuartos de final se desarrollarán este viernes, cuando Serbia se mida a Canadá y Bélgica choque con España.

