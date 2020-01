Comisionista de Castex relató cómo le robaron la camioneta en Buenos Aires

Un comisionista de Eduardo Castex sufrió el robo de una camioneta, con mercadería de clientes, en pleno centro de Monte Grande, en el partido de Esteban Echevarría. “Nos bajamos con mi mujer para hacer una compra de una prenda de vestir, fueron veinte minutos o media hora, y cuando salimos no encontramos más la camioneta”, relató ayer Ariel Bruno en Radio DON 101.5 Mhz. El hecho ocurrió el pasado sábado, aproximadamente a las 19.30 horas, cuando Bruno estacionó una camioneta Ford F 100 modelo 1985 en el centro de Monte Grande. Cuando regresó, ya no estaba más el rodado. “Es una camioneta vieja que al único que me servía es a mí para hacer este trabajo”, expresó resignado. ESCUCHE EL AUDIO.

