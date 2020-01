Alberto Fernández señaló a «Mamuu» como un ejemplo a replicar

El Presidente de la Nación, Alberto Fernández, destacó que el gobierno de La Pampa generó su propio producto lácteo “Mamuu”. Explicó que la industria láctea “está en manos de dos o tres empresas”, y generar competencia ahí “es muy grave”. “Hay algunos desarrollos y algunos proyectos que son muy interesantes”, dijo el primer mandatario nacional, y citó el caso impulsado por el ministerio de Producción de La Pampa.

Las declaraciones fueron realizadas al periodista Horacio Verbitsky, en el marco del primer mes de mandato. Allí se refirió extensamente a la marcha de la economía, la deuda externa, los derechos humanos, la cultura, las relaciones exteriores o las políticas de género, la discontinuidad entre las políticas de Cambiemos y las del Frente de Todos es absoluta. La entrevista fue realizada en la residencia presidencial de Olivos, y en un parráfo se refirió a “la capacidad ociosa de la industria”. Este fue el dialogo.

-Fernández, se sabe que la industria está produciendo al 50 y 60 por ciento de la capacidad instalada. Lo que no se sabe es en qué estado se encuentra la parte ociosa. ¿Ustedes tienen alguna medida de cuánta de esa capacidad ociosa está lista para producir y cuánta está oxidada y ya no sirve o ya está tecnológicamente obsoleta?

-La capacidad ociosa es la que se puede hacer funcionar en el momento. La otra ya se considera perdida.

-Pero, ¿hay medida de eso?

-Sí, hay medida. El dato escalofriante es no solamente que se usa el 50 o el 60 por ciento de la capacidad instalada. Cuando vos decís que se usa el 60 por ciento de la capacidad instalada en autos, a uno le preocupa mucho. Pero cuando vos escuchás que el 50 por ciento de la capacidad instalada en materia agroalimentaria está ociosa, ahí te preocupás mucho, y cuando a eso le sumás que se vende un 30 por ciento menos de leche y se produce un 30 por ciento menos de leche porque no hay demanda, ahí te preocupás muchísimo. El problema no es solamente la capacidad ociosa, sino qué tipo de capacidad ociosa tenemos. Ese es un dato tremendo. Si es del 50 por ciento, de dos máquinas para producir, una funciona; la otra, no. ¿Por qué? Porque no hay demanda de alimentos.

-Algunas de las grandes lácteas están en grandes dificultades, en venta.

-Además, esto trae aparejada una consecuencia no querida, que es la gran concentración del mercado. El 80 por ciento de la industria de la panificación está en manos de una empresa. La industria láctea está en manos de dos o tres empresas. Eso sí es muy grave. Ahí generar competencia es un conflicto. Hay algunos desarrollos y algunos proyectos que son muy interesantes. Por ejemplo, en La Pampa que han generado su propio producto lácteo, y lo ha hecho el Estado.

-Algunos municipios en la provincia de Buenos Aires, como San Antonio de Areco…

-Exactamente. Nosotros tendríamos que impulsar ese tipo de cosas porque, primero, no hay motivo para que la leche salga de General Rodríguez y termine en Salta, si en Salta se puede hacer leche. (Fuente: diario La Arena)

