Nación pagará a La Pampa una deuda de $ 814.000.000 y serán destinados a un fideicomiso

El gobernador Sergio Ziliotto y el presidente de la Nación, Alberto Fernández, firmaron un convenio para que Nación pague una deuda de 726 millones de pesos de la ANSES del año 2017. También confirmó el ingreso de 88 millones de pesos por otro saldo pendiente de la Casa Rosa con el Instituto Provincial Autárquico de Viviendas (IPAV). «Tomamos la decisión que la deuda que tenía Nación con la provincia, iba a ser destinada a la reactivación económica y a la política habitacional. Este monto nos permite activar el fideicomiso para construcción de viviendas y lo estamos llevando adelante en los próximos días. Ya tenemos una buena razón para empezar a diseñar con más precisión cual va ser el menú de operatoria que vamos a ofrecer a los pampeanos, respecto a la política habitacional”, anunció Ziliotto.

El mandatario provincial anunció esta tarde en su despacho la firma del convenio que garantizó el cobro del déficit 2017 por $ 726.000.000 y el ingreso de $ 88.000.000 por la deuda que tiene la Administración Central con el IPAV. “Queríamos comunicar que en el día de la fecha hemos firmado un convenio con la ANSES, en presencia del presidente de la Nación, que ha querido estar siendo partícipe de este hecho que a nosotros nos llena de satisfacción”, comentó. “Dije en Buenos Aires y lo reitero ahora -prosiguió- que no fue en reconocimiento al Gobierno de La Pampa, sino a todos los pampeanos que han sido siempre partícipes de la administración de los recursos provinciales públicos en la historia de la provincia”, expresó.

CONVENIOS

Ziliotto explicó que el convenio tiene dos partes importantes. “Primero estamos garantizando el cobro del déficit 2017 por $ 726.000.000. La provincia de La Pampa era la única jurisdicción que no lo había percibido en el tiempo del gobierno de (Mauricio) Macri, un claro ejemplo de cuando hablamos de discriminación política”, destacó.

En segundo lugar, detalló : “Acordamos en comenzar a trabajar sobre la deuda del periodo 2009 y 2014, en lo que es una aceptación del reclamo por parte del Gobierno Nacional a la existencia de esa deuda. Hoy no existía ese reconocimiento, fue uno de los principales motivos por el cual la provincia fue a la Corte Suprema de Justicia de la Nación. Nos hemos fijado un plazo de 9 meses para calcular a base de la documentación que pondrá la provincia a disposición del Gobierno Nacional, en virtud de que en la ANSES no existen demasiados datos”, resaltó.

PLAZOS PROCESALES

El gobernador Ziliotto remarcó que La Pampa suspendió los plazos procesales del juicio por 9 meses, porque “fue en virtud de la buena voluntad del Gobierno Nacional de liberar estos fondos”, contó.

Por otra parte manifestó su satisfacción por el cumplimiento de lo prometido por el presidente de la Nación durante la última campaña presidencial. “Se está cumpliendo con una de las promesas de campaña que nosotros acordamos, justamente en el acuerdo que firmamos en Rosario, en agosto, en el medio de la campaña nacional, de cuáles eran los compromisos de los pampeanos. El presidente está empezando a cumplir uno de los primeros ítem que tenemos los pampeanos”, manifestó.

Y agregó: “Hoy el presidente liberó a la provincia $ 814.000.000. Esto nos da un empujón, un espaldarazo político muy importante y nos despeja un poco más el camino hacia donde debemos direccionar las políticas públicas”, destacó.

Por último, hizo hincapié a que los $ 88.000.000 ya ingresaron a las arcas de la provincia.

