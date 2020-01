Una referente de la agrupación Barrios de Pie será la titular del Inadi – La Pampa

La docente y referente local del partido Somos y la agrupación Barrios de Pie, Sonia Ramos, será la delegada de la oficina La Pampa del Instituto Nacional contra la Discriminación, la Xenofobia y el Racismo (Inadi). Si bien ya se conoció la novedad de su designación, aún resta la publicación del decreto en el Boletín Oficial.

Ramos resaltó las condiciones en las que encontró la oficina local del organismo, que durante la gestión macrista encabezó Sabrina Alcaraz. «En Buenos Aires no sabían en qué condiciones estaba la delegación y la verdad es que encontré todo en perfecto estado, está todo cuidado a diferencia de otras provincias donde ha habido desmantelamiento», aseguró.

La nueva delegada ha trabajado como docente de escuelas primarias de Santa Rosa y desde hace bastante tiempo milita en agrupaciones políticas afines al peronismo. Actualmente, es la referente local de la agrupación Barrios de Pie y también del partido Somos, cuyos líderes a nivel nacional son Daniel Menéndez y la titular del Inadi, Victoria Donda, respectivamente.

«Se trabajó a pulmón»

Consultada sobre su punto de vista respecto del trabajo realizado por la gestión de la ex delegada Sabrina Alcaráz, Ramos sostuvo: «Todo se hacía a pulmón porque había muy poco presupuesto, se trabajaba en lo que se podía».

A su vez, explicó que si bien no se reunió con su antecesora, el viernes se acercó a la oficina local y recibió el asesoramiento del único empleado que trabaja actualmente en la delegación. «Con muy buena voluntad se está haciendo cargo de todo, me asesoró y también Sabrina dejó documentos con los que trabajó, que fue mucho», declaró.

Con respecto a la cantidad de empleados de la oficina local, contó que «en su momento eran tres personas, entre la delegada, un empleado administrativo y un abogado, que se fue a mitad de año».

Lineamientos

Por otra parte, Ramos contó que el detalle de los lineamientos que llevará adelante durante su gestión todavía no está, ya que aguarda la publicación del decreto y reuniones de capacitación que se llevarán a cabo durante febrero.

Sin embargo, dijo que «mi impronta es nacional y popular», aunque detalló que buscará continuar con el trabajo realizado. «Creo que en el interior provincial no se pudo hacer mucho trabajo pero no por falta de voluntad sino de presupuesto, y me gustaría trabajar en otras localidades», sostuvo.

Y agregó: «Es necesario viajar y escuchar a la gente de otros lugares, que por ahí es muy difícil que vengan acá a hacer la denuncia».

Comentarios

Comentarios