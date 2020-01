Curutchet dará marcha atrás con la polémica designación de una empleada en el Cementerio de Castex

La intendenta Mónica Curutchet confirmó que revisará la designación de una empleada municipal en la oficina de administración del Cementerio, dado que desconocía que tenía un bebé fallecido hace poco tiempo atrás. La funcionaria provincial Liliana Robledo quedó conforme con las explicaciones que le brindó Curutchet. “Charlamos sobre este tema y tiene toda la predisposición de resolverlo porque no fue una acción con intención y había desconocimiento de la situación personal de la trabajadora y la situación se resolverá de manera inmediata”, dijo Robledo.

La jefa comunal castense realizó las declaraciones después de mantener una reunión con la titular de la secretaria de la Mujer de La Pampa, Liliana Robledo, quien arribó a esta localidad para entrevistarse con Curutchet para abordar temáticas de género, pero también interiorizarse sobre la situación de los trabajadores que se desempeñaban en la oficina de Sempre y fueron reubicadas en otras reparticiones municipales.

Curutchet y Robledo mantuvieron una reunión hasta después del mediodía de ayer, en el despacho de la calle Padre Durando. También estuvieron el secretario de Gobierno, Luis Ordoñez; la coordinadora de Acción Social, Carmen Rajo, entre otros. Y después brindaron una conferencia de prensa.

“NO TENÍAMOS CONOCIMIENTO”

Curtuchet respondió -al cronista de La Arena y Radio DON- que ayer “muy temprano” concurrió al Cementerio local, pero no se pudo entrevistar con la empleada municipal. “Ella pidió licencia por un tema particular de salud (NdR: está semana operarían a una hija). Estoy a la espera de charlar con ella, porque las puertas de esta oficina están abiertas para todos los ciudadanos”, dijo. “Me caracterizará el dialogo y no estoy cerrada a ninguna situación, y me gustaría que haya la misma actitud desde todos los sectores. Todas las problemáticas se van a atender y charlaremos con la empleada cuando lo crea conveniente”, agregó Curutchet. Y después explicó que no tenía conocimiento que la trabajadora tenía un hijo fallecido. “Ella pidió una reubicación, pero en el municipio no teníamos conocimiento de su situación y ningún planteo, y como tomó estado público (en La Arena y el diario digital de Radio DON) la situación lo charlaremos con la trabajadora”, anticipó.

-Curutchet, el caso de –al menos- esta trabajadora es muy puntual. Siendo una mujer conoce aún más el impacto que provoca la pérdida de un bebé .…

-Siendo mujer o siendo hombre se debe atender esas problemática. El cargo que tengo me lleva a tomar decisiones, pero si hubiera tenido conocimiento se hubiera atendido el caso. No podemos atender un pedido de algo que no tenes conocimiento, porque si hubiera puesto en conocimiento a la persona de Recursos Humanos que tomó la decisión, seguramente hubiera tenido en cuenta su situación personal. Acá todos tienen las puertas abiertas, lo vamos a charlar y de ninguna manera afectare los sentimientos o la situación personal de ningún empleado municipal.

REORGANIZACIÓN

La polémica por el éxodo de trabajadores en la oficina de Sempre, en medio de denuncias de abuso de poder, destrato y discriminación por parte de la funcionaria designada por la administración de Cambiemos. Una de las empleadas fue designada en la oficina administrativa del Cementerio. “Hace años que no iba al cementerio porque no puedo superar el fallecimiento de mi bebé y mi papá. Hoy me toca enfrentarme a la realidad. Castigo?. Quién sabe, tal vez si, tal vez no”, posteó Jimena Álvarez en las redes sociales.

Curutchet ayer indicó que la actual gestión pretendía “mantener el personal en sus puestos de trabajo” para evitar “generar grandes cambios porque los reacomodos llevan mucho tiempo”. Y con respecto al personal que se desempeñaba en la oficina de Sempre, detalló que se había llegado a “una posible solución para que se quedarán todos trabajando y reconociendo los logros, como lo hice personalmente con ellos en una reunión”. “Después de un fin de semana cambiaron las cosas y pidieron la reubicación”, dijo.

