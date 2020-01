Camionero pampeano se quedó sin frenos y volcó de Bahía Blanca

Un joven transportista pampeano volcó -este jueves a la madrugada- el camión que manejaba, tras quedarse sin frenos en la autovía que une Bahía Blanca con Punta Alta.

El transportista Kevin Gómez (27 años) es oriundo de Intendente Alvear, e iba a bordo de un camión Mercedes Benz 1114, cargado con trigo, publicó el sitio La Brújula 24. A la altura de la rotonda que da ingreso al barrio Grünbein, sobre la autovía, el camionero se quedó sin frenos, y trató de maniobrar el rodado aunque fue en vano. El camión dio un tumbo y quedó sobre la ruta con sus ruedas hacia arriba.

Pese al accidente, el camionero no sufrió lesiones, aunque fue atendido por los profesionales del servicio de emergencia SAME. Los médicos, tras revisar al transportista, determinaron que no era necesario su traslado a un hospital.

En el lugar trabajó el personal de la Policía, de Defensa Civil y de Tránsito del municipio bahiense.

