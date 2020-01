Entregarán un DNI y una partida de nacimiento con «identidad autopercibida» en Santa Fe

Tegan Guanco no se autopercibe ni varón ni mujer, es persona no binaria. El Registro Civil de Casilda le otorgará una nueva documentación con el cambio de género y de nombre.

El pasado 5 de agosto, Tegan Guanco hizo un pedido en el Registro Civil de Casilda para cambiar su partida de nacimiento y su género en el Documento Nacional de Identidad a «no binarie». Esta semana aprobaron su solicitud: en el casillero de género dirá “identidad autopercibida” y cambiarán su nombre.

Guanco no se autopercibe ni varón ni mujer, es una persona no binaria. Si bien había pedido que diga “no binarie” decidió aceptar el cambio porque considera que es un antecedente para otras personas no binarias de la provincia y el país.

“Todos tenemos una identidad autopercibida. Decidí aceptarlo porque es una herramienta legal que me va a permitir vivir mejor. Una palabra no define quien soy. Mi identidad es no binaria pero estoy dentro de un sistema y necesito las herramientas legales porque el documento es necesario para todo. Para mí es importante tener mi nombre y es un granito de arena que aporto a la lucha de las personas no binarias. Ahora tenemos un nuevo antecedente para avanzar”, dijo Tegan en diálogo con El Ciudadano.

Hay otras seis personas que iniciaron el trámite en la provincia con el pedido para que en el casillero de sexo del DNI no haya F de femenino ni M de masculino. Una de ellas aceptó la misma terminología y el resto la rechazaron y evalúan ir por la vía judicial.

La ley 26.743 de 2012, reconoce el derecho a la identidad autopercibida de todas las personas que viven en Argentina.

Tegan vive en la localidad de Casilda, estudia Trabajo Social en Rosario y es poeta. Milita en Ni Una Menos Casilda, forma parte de la Asociación de Varones Trans.

