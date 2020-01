Niño intentó apuñalar a un profesor y suspendieron la colonia de vacaciones en Santa Rosa

Un adolescente de 13 años intentó herir con un arma blanca a uno de los profesores que se desempeña dentro del natatorio municipal de Santa Rosa. A raíz de este incidente, que obligó a la comuna suspender ayer las actividades, los instructores reclamaron mayor presencia policial en el lugar y más controles en el ingreso al balneario. «A la pileta de la tarde ingresa cualquiera», apuntaron.

El episodio tuvo lugar el jueves por la tarde dentro del natatorio ubicado en el predio de la laguna «Don Tomás». Allí, un adolescente de 13 años, quien participaría de la Colonia de Vacaciones, logró ingresar a la pileta con un arma blanca e intentó agredir a uno de los profesores.

Tras alertar a la Policía del incidente, varios efectivos se hicieron presentes en el lugar, donde constataron el hecho y procedieron a la detención del adolescente, quien -por tratarse de un menor- fue entregado a su padre. Sin embargo, horas más tarde regresó al predio de la laguna, donde volvió a provocar disturbios ante el temor de los trabajadores.

A raíz de esto, personal policial se hizo presente, aprehendió al muchacho -que tiene antecedentes por agresión y adicción- y, por su estado de alteración, se lo derivó al área de Salud Mental del Hospital Lucio Molas. Allí quedó internado y bajo custodia.

La presencia de uniformados en el natatorio fue confirmada por fuentes policiales. «Hubo una situación entre un adolescente y un trabajador, un intento de agresión», señalaron. No obstante, al tratarse de un menor, no brindaron más detalles sobre el incidente.

Preocupación

Este violento suceso generó preocupación dentro del grupo de profesores que trabaja en la pileta municipal y obligó a la comuna a suspender las actividades en el natatorio. «A la pileta de la tarde ingresa cualquier persona», se quejaron los instructores, a la vez que reclamaron por mayores medidas de seguridad: «No hay policías y nadie controla nada».

«Ayer a la noche (por jueves) los coordinadores pidieron calma y que tengamos cuidado porque el pibe (el agresor) no era ningún improvisado, y mandaron las fotos para que lo identifiquemos. Ya dijimos en el grupo que si no hay policías no vamos a ir. Están seguros de que el pibe va a volver armado», precisó uno de los instructores, a cuya declaración accedió el diario La Arena.

Sobre las dos fotografías que circularon, se puede observar al adolescente en ambas imágenes portando un arma de fuego: en una de ellas solo posando y en la restante disparando al cielo, acompañado con una frase que dice «cambiaré tanto que van a tener que conocerme de nuevo».

«Lo quieren tapar»

Por otro lado, el grupo de profesores apuntó contra la comuna ya que, según denunciaron, «quieren tapar» lo sucedido. Esto se debe a que desde la Municipalidad de Santa Rosa informaron que la suspensión de las actividades de ayer a la tarde se debió a «tareas de limpieza y mantenimiento» que se realizaron en la pileta.

«Para llevar adelante tareas de limpieza y mantenimiento del agua de la pileta del centro recreativo Don Tomás, es que en la tarde del viernes 24, la misma estará cerrada al público», publicaron en el boletín informativo. Y agregaron: «Después del intenso uso al que ha sido sometida, se ha decidido suspender las actividades durante esta tarde para, mañana sábado, prestar el servicio en mejores condiciones, para que vecinos y vecinas de nuestra ciudad y otros visitantes puedan disfrutarla durante el fin de semana y los días venideros».

Comentarios

Comentarios