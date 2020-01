Distribución de los ATN: Informe oficial confirma que Macri castigó a La Pampa

Las provincias de Buenos Aires, Jujuy, Córdoba, Neuquén y Misiones fueron los distritos que durante los últimos cuatro años recibieron más fondos a través de Aportes del Tesoro Nacional (ATN), según consta en un informe elaborado por el Ministerio del Interior de la Nación.

Durante la gestión de Cambiemos, La Pampa solo recibió 211 millones de pesos, teniendo en cuenta que en el 2018 y 2019 no recibió fondos por no haber firmado el Pacto Fiscal.

De esta forma, a lo largo de la administración de Mauricio Macri, dos provincias gobernadas por Cambiemos -Buenos Aires y Jujuy- encabezaron el reparto de este fondo contemplado en la Ley 23.548 de coparticipación federal de impuestos, para atender «situaciones de emergencia y desequilibrios financieros», publicó el diario La Arena.

La Pampa fue uno los distritos más relegadas en este envío de fondos «discrecionales», únicamente superada por las provincias de Formosa, San Luis y San Juan. Dentro del territorio provincial, la Municipalidad de Santa Rosa fue la comuna que más financiamiento recibió de Nación a través del ATN.

Parte de la torta

El distrito bonaerense, comandado por María Eugenia Vidal, recibió entre 2016 y 2019 fondos por un monto total de 3.817 millones de pesos, mientras que Jujuy, bajo la gobernación de Gerardo Morales, obtuvo 993,8 millones de pesos en el mismo período. Córdoba, por su parte, percibió 879,1 millones; Neuquén, 775,5 millones; y Misiones, 759,5 millones. Por otro lado, la Ciudad de Buenos Aires, otros de los principales bastiones del partido que lideraba el ex presidente Mauricio Macri, no recibió fondos en concepto de ATN durante ese periodo.

Por su parte, Santa Cruz, que en el total marca ingresos por 604 millones entre 2016 y 2019 de pesos, el informe precisa que las asignaciones fueron dirigidas de manera directa a municipios, sin pasar por la administración provincial encabezada por la gobernadora Alicia Kirchner.

Si bien el monto total percibido por la provincia de Buenos Aires durante la administración anterior vía ATN sumó 3.817 millones de pesos, lo concreto es que de manera directa el gobierno de Vidal recibió algo más de 1.280 millones de pesos y el monto restante fueron aportes otorgados a municipios de distintas fuerzas políticas.

Ranking

En orden decreciente, el ranking de provincias en base a monto percibido de ATN ubicó en octavo lugar a Mendoza, con 609 millones de pesos; seguido por Corrientes, con 564 millones; Tierra del Fuego ($498 millones), Entre Ríos ($474 millones), Salta ($413 millones), Chaco ($348 millones) y Tucumán ($316 millones). La Pampa quedó así detrás de la provincia norteña con 211 millones de pesos.

En el caso de Tierra del Fuego el monto total percibido durante el período se efectivizó entre 2016 y 2017, ya que en 2018 y 2019 no percibieron fondos por este concepto por no haber adherido al pacto fiscal. Algo similar sucedió con San Luis y La Pampa, que en 2018 y 2019 no tuvieron acceso a los ATN por no haber firmado el pacto fiscal.

En el fondo del lote se ubicaron Formosa, San Luis y San Juan, que entre 2016 y 2019 recibieron fondos por 80 millones de pesos en los dos primeros casos y 79 millones de pesos por parte de la provincia cuyana.

Más de la mitad

La discrecionalidad con que Cambiemos envió fondos a sus «bastiones» provinciales también se repitió al interior de cada provincia con las intendencias y comunas que tenían -en ese entonces- el mismo color político. En el caso de La Pampa, la ciudad de Santa Rosa, que tenía al radical Leandro Altolaguirre al frente del municipio, recibió el 52,14 por cientos de los fondos que ingresaron a territorio pampeano.

Esto significó que de los 210.948.000 pesos que fueron destinados a La Pampa, 110 millones quedaran en las arcas de la Municipalidad de Santa Rosa. La localidad de Realicó, que tenía como intendenta a Roxana Lercari, de Cambiemos, fue la segunda comuna que contó con más asistencia financiera de Nación: recibió 10.300.000 de pesos.

Al Gobierno provincial, que durante los primeros años de la gestión de Macri sufrió dos importantes desastres naturales: una inundación y dos temporadas con muchos incendios forestales, solo ingresaron 40 millones de pesos. Esto significó un 18,96 por ciento del total de la torta. El resto de los fondos, unos 50.648.000 de pesos, fueron distribuidos en otras comunas del interior provincial.

