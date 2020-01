Arrojaron 50 bidones de agroquímicos en el basural de Metileo

En el basural a cielo abierto de Metileo arrojaron alrededor de 50 bidones de agroquímicos vacíos, y desató la furia del intendente local, Juan Carlos Pavoni. El mandatario municipal transmitió este incidente a la Secretaría de Ambiente de la provincia y aguarda la llegada a la localidad de los técnicos del gobierno pampeano para saber qué hacer con los envases y qué tratamiento se les dará. «Estas situaciones preocupan mucho y generan molestias porque no es el lugar indicado para arrojar esos bidones en el pueblo. Cada vecino se tiene que hacer responsable de los residuos que genera, y debe haber responsables de quienes generan estos residuos», dijo el jefe comunal en una comunicación telefónica con Radio DON.

Los envases de los agroquímicos arrojados en el basural a cielo abierto fueron detectados por el mandatario comunal cuando -el domingo pasado- realizaba una recorrida por la zona urbana de la localidad. El intendente Pavoni dio aviso a la Secretaría de Ambiente del Gobierno de La Pampa, para que sus técnicos tomen intervención en el caso.

«El domingo cuando realicé las habituales recorridas, me encontré con poco más de 40 bidones de agroquímicos, herbicidas y pesticidas en el único basural a cielo abierto que tenemos en Metileo», indicó Pavoni.

Tomó imágenes

El entrevistado aseguró desconocer la procedencia de los materiales contaminantes, pero advirtió que tomó ciertos recaudos para tratar de determinar el origen de los envases. «Tomé la precaución de fotografiar los códigos de barra de los bidones para aportar a quienes tienen que

investigar esta situación», destacó.

El mandatario comunal después de transmitir este incidente a la Secretaría de Ambiente de La Pampa, a cargo de Fabián Tittarelli, aguarda la llegada a la localidad de los técnicos de esa cartera del gobierno pampeano. «Estamos esperando que arriben los técnicos del gobierno provincial para ver qué hacemos con estos bidones y qué tratamiento se les dará», explicó en entrevistado.

– Pavoni, ¿los bidones aún están en el basural a cielo abierto de Metileo?

-Sí. Lo riesgoso es que algunas personas concurren al basurero, ven estos bidones y se los llevan para hacerle el tratamiento de limpieza para después reutilizarlos. Por eso consideró que es muy positivo el pedido del gobernador Sergio Ziliotto de tratar esta ley, porque en la localidad queremos tener los elementos necesarios para que esto no continúe ocurriendo.

Envases y legislación

El incidente en Metileo se produjo una semana antes que comience a regir la legislación que prohibirá la comercialización, porque la Organización No Gubernamental (ONG) Campo Limpio no realizó las tareas para la recolección de los bidones, para preservar la salud de la población pampeana. El martes vence el plazo que este organismo realice “lo que se comprometió a hacer y nosotros sabemos que eso no va a ocurrir, destacó el subsecretario de Asuntos Agrarios del gobierno provincial, Alexis Benini, en declaraciones formuladas a LA ARENA.

El gobernador Sergio Ziliotto en la semana se reunió con los presidentes de los distintos bloques legislativos para anticipar que el lunes 3 de febrero ingresará un proyecto de ley a la Cámara de Diputados de La Pampa para que se comience a debatir la nueva Ley de Agroquímicos.

La iniciativa del gobierno pampeano es que la nueva legislación trate todos los temas de la actividad, desde los bidones, salud y agroquímicos. Con la nueva ley tendremos un sistema que nos permita eliminar los residuos, dijo Benini.

Pretendemos que funcione la cadena completa, entre el laboratorio que lo fabrica, la agroquímica que lo vende y el productor que lo usa, y así como el bidón viene, se puede ir, destacó el subsecretario de Asuntos Agrarios.

Este tipo de residuos es generado por una actividad y los únicos que podían hacerse cargo de su eliminación eran los de esta organización. Nosotros queremos que sean algunos otros, para que la misma actividad que genera el residuo, sea la que se lo lleve”, explicó el funcionario de la cartera productiva pampeana.

