Billie Eilish se consagró en la entrega de los Premios Grammy 2020

La autora de «Bad Guy» es la más joven de la historia en ganar Disco del Año y la segunda mujer que se lleva los cuatro galardones principales. Otros grandes triunfadores fueron Lizzo y Gary Clark Jr. Hubo homenajes a Prince y Kobe Bryant.

A los 18 años, Billie Eilish estableció dos récords en la historia de los Premios Grammy 2020 : no sólo fue la artista más joven en ganar el gramófono dorado por Disco del Año (por When We All Fall Asleep, Where Do We Go?) sino que fue la primera mujer en llevarse los cuatro galardones más codiciados. La autora de «Bad Guy» cosechó además los de Grabación y Canción del Año, además del de Mejor Artista Nuevo. Antes de la cantante, que visitará la Argentina en junio, el único que había logrado la «barrida» de los premios principales había sido Cristopher Cross hace 39 años. FINNEAS, el hermano mayor de Eilish, también se consagró: a los 22, fue elegido como el Productor del Año más joven las 62 ediciones del Grammy.

Gary Clark Jr. y Lizzo se llevaron tres estatuillas cada uno durante la ceremonia con la que la industria premia a los artistas que hicieron mejor los deberes a la hora de facturar. Los otros dos que cosecharon ese número de Grammy también estuvieron relacionados con Eilish: Rob Kinselski (ingeniero de grabación) y John Greenham (ingeniero de mastering). El artista country Billy Ray Cyrus (padre de Miley), el dúo electrónico The Chemical Brothers, Lady Gaga (que sumó más premios para la banda sonora de Nace una estrella), el fallecido rapero Nipsey Hussle, la vocalista country Tanya Tucker y el cantautor country-rap Lil Nas X se llevaron dos gramófonos cada uno.

En la ceremonia realizada el domingo en el Staples Center de Los Angeles hubo varios homenajes a Kobe Bryant, la estrella del basket que brillara precisamente en ese escenario y que había muerto en la mañana de ese día en un accidente de aviación. El momento más destacado fue la aparición de Boyz II Men, nativos de Filadelfia como el deportista, que cantaron «It’s So Hard to Say Goodbye to Yesterday» junto a Alicia Keys, que fue la conductora de la entrega.

Otro momento destacado de la ceremonia -cada vez más una sucesión de mini shows que entrega de premios- fue el tributo a Prince a cargo de Usher, que contó con la percusionista Sheila E y con danza del caño de la notable cantante FKA Twigs. El vocalista nacido como Terrence Raymond IV puso todo para intentar estar a la altura del homenajeado, una tarea a todas luces imposible. El medley entre “Little Red Corvette,” “When Doves Cry” y “Kiss» fue el anticipo del evento multiestelar que la Academia de Grabaciones le dedicará al Genio de Minneapolis, que será registrado mañana martes, con la participación de Foo Fighters, Beck, Chris Martin, St. Vincent, John Legend, Alicia Keys y The Revolution (la banda de Prince).

Tres artistas sumaron gramófonos a su larga lista de premios: John Williams llegó a 25 con «Star Wars Galaxy’s Edge Symphonic Suite», que se llevó el de Mejor Composición Instrumental; Beyoncé obtuvo su 24° Grammy por Homecoming, la película sobre su increíble performance en el Festival de Coachella 2018; el jazzero Chick Corea alcanzó el 23° de su cuenta personal. Otra de las particularidades de la premiación fue que Michelle Obama, la anterior primera dama estadounidense, ganó en Disco de Spoken Word (su marido Barack había triunfado en ese categoría dos veces antes de ser presidente).

