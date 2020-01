Ex funcionario macrista imputado por lavado de dinero: Se olvidó u$s 10 mil en el escritorio

El ex funcionario macrista que había olvidado un sobre con 10 mil dólares en un cajón de su antigua oficina fue imputado por lavado de dinero. En teoría ese dinero estaba destinado al pago de un terreno que adquirió durante su paso por el Ministerio de Producción pero que no aparece en su declaración de bienes. El fiscal Gerardo Pollicita además le pidió al juez Julián Ercolini que solicite a la AFIP el levantamiento del secreto fiscal de Sbarra.

Pollicita consideró que el ex funcionario habría recibido «una cantidad aún no individualizada de dinero» del cual no pudo justificar ni declaró legalmente su «procedencia». El fiscal agregó que parte de ese dinero entró «en circulación en el mercado a través de la adquisición» de un lote a través de una operación realizada con Consultatio, la firma de Eduardo Costantini.

El jueves había trascendido que junto al fajo de billetes estaba escrita una dirección de email que correspondía a una empleada de cobranzas de Nordelta.

La mujer se presentó a pedido del fiscal de la causa, Gerardo Pollicita y aseguró que Sbarra había comprado un lote en el barrio privado por 180 mil dólares. Tras adelantar 60 mil dólares en efectivo, el ex funcionario debía pagar el resto en cuotas de 3,300 mil dólares.

El mayor problema para Sbarra es que nunca declaró ante la Oficina Anticorrupción la compra del terreno.

Antes de ingresar al Gobierno de Macri, dijo tener bienes por $1.169.574, una participación en la empresa Arquigreen S.A., a la que también le debía $149.000, un departamento de 62 metros cuadrados (m2) en la Ciudad valuado en $930.000. O sea, que casi todo su patrimonio era su casa.

Al cierre del período 2015 ya declaró la compra de dos terrenos en la localidad de Navarro: uno de 619 m2 y otro 1324 m2, cada uno valuados en $98.000. Cuatro años después declaró bienes por $30.532.773.

Sbarra era un colaborador cercano del ex ministro Francisco «Pancho» Cabrera y siguió en funciones cuando Dante Sica quedó a cargo del Ministerio. Tras conocerse la acusación, Sbarra tuiteó: «Buen nivel de opereta eh. Dios mío».

