Actor de Castex ganó el premio Carlos 2020 al Mejor Espectáculo Infantil

La obra “Beto, el bombero” ganó el premio Carlos 2020 en el rubro Mejor Espectáculo Infantil. La entrega de premios se realizó en Villa Carlos Paz, y se premió a las obras y artistas más destacados de la temporada 2019/2020. Además, el actor Julián Prietto ganó el premio a Mejor Actor Infantil, por su participación en la obra “Beto, el bombero”, donde también estaba ternado el actor castense. La obra se presenta en el auditorio del hotel Portal del Lago, de la villa turística cordobesa.

La obra “Beto, el bombero” fue escrita, dirigida y también actúa el actor castense Diego Sorba. El espectáculo teatral interactivo conjuga “lo artístico, con lo pedagógico y lo educativo, con un mensaje de preservación de la ecología para cambiar el mundo”, destacó Sorba –días atrás- en Radio DON 101.5 Mhz.

El actor castense destacó que esta obra la escribió, la dirige, hizo la pintura y la escenografía. “Trabajamos con cosas recicladas, porque me consideró un artesano del teatro. Y también está bueno transmitir a los niños el mensaje de la importancia de reciclar para cuidar el medio ambiente”, resaltó.

“BETO, EL BOMBERO”

“Beto, es un bombero que quiere juntar el agua y el fuego, porque son elementos vitales para el ser humano. Es una obra donde no hay villanos, no hay buenos ni malo, y se terminan juntando el agua y el fuego personalizados en dos artistas que toman vida, y lo terminando ayudando a Beto en un incendio. Pero, es una obra muy linda. Y te cuento que las fotos las hicimos en el cuartel de bomberos voluntarios de Carlos Paz, y me surgieron ganas de inscribirme y hacer el curso para ser bombero, porque tengo ganas de dedicar un tiempo para ayudar a los demás. Los bomberos son héroes anónimos”, explicó Sorba.

