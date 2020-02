Llega Pluto TV, el servicio de streaming gratuito

Las plataformas de contenido audiovisual no paran de crecer. Al igual que su consumo, cada vez son más los servicios de video on line que permiten a los usuarios ver una vasta oferta de contenidos cuándo y dónde lo deseen. Claro que para estar suscripto hay que abonar una cantidad de dólares (pesificados) por mes. Algo que va a cambiar en marzo, cuando llegue al país Pluto TV, la principal compañía de TV on line de Estados Unidos, que cuenta con un detalle no menor en su modelo de negocio: es completamete gratuita. La «guerra de las plataformas» suma otro competidor al ecosistema mediático argentino, que al no acarrear costo alguno -se financia con publicidad- permitirá incluir a quienes no pueden pagar un abono mensual.

Mientras el reinado de Netflix continúa, aunque amenazado por el crecimiento de Amazon Prime Video y HBO Go, y por el flamante despegue de Disney +, ViacomCBS Networks International anunció que Pluto TV se lanzará en Argentina y América Latina hacia fines de marzo. El servicio de streaming contará inicialmente con 24 canales, segmentados en contenido de acción, comedia, drama, terror, juegos, deportes, música, niños, familiar, cocina, viajes, vida salvaje y realities. La compañía anunció que Pluto TV sumará canales hasta superar los 80 canales a fin de año. Con más de 20 millones de usuarios activos mensuales en Estados Unidos, Pluto TV estará disponible en todos los dispositivos móviles, web y dispositivos de Smart TV.

