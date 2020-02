El fixture completo del campeonato de la Liga Pampeana 2020

El Torneo Apertura de la Liga Pampeana de Fútbol comenzará el domingo 1 de marzo. Este lunes se conoció el fixture. Racing Club de Eduardo Castex, el campeón defensor, debuta frente a Cultura Integral; y Estudiantil visitará a Sportivo Independiente. El clásico castense se jugará en la undécima fecha en el estadio Próspero Jañez. En la segunda rueda, que será el Torneo Clausura, se invierten las localías.

FIXTURE LIGA PAMPEANA 2020

-PRIMERA FECHA

Ferro de General Pico vs Alvear FCl

Racing Club vs Cultura Integral

Sportivo Independiente vs Estudiantil

Ferro de Intendente Alvear vs Sportivo Realicó

Matienzo vs All Boys de Trenel

Juventud Regional vs Costa Brava.

-SEGUNDA FECHA

Costa Brava vs Racing Club

Ferro de General Pico vs Ferro de Intendente Alvear

Alvear FC vs Juventud Regional

Cultura Integral vs Sportivo Independiente

Estudiantil vs Matienzo

All Boys de Trenel vs Sportivo Realicó

-TERCERA FECHA

Racing Club vs Alvear FC

Ferro de Intendente Alvear vs All Boys de Trenel

Sportivo Realicó vs Estudiantil

Matienzo vs Cultura Integral

Juventud Regional vs Ferro de General Pico

Sportivo Independiente vs Costa Brava

CUARTA FECHA

Ferro de General Pico vs Racing Club

Juventud Regional vs Ferro de Intendente Alvear

Alvear FC vs Sportivo Independiente

Costa Brava vs Matienzo

Cultura Integral vs Sportivo Realicó

Estudiantil vs All Boys de Trenel

QUINTA FECHA

Racing Club vs Juventud Regional

Ferro de Intendente Alvear vs Estudiantil

All Boys de Trenel vs Cultura Integral

Sportivo Realicó vs Costa Brava

Matienzo vs Alvear FC

Sportivo Independiente vs Ferro de General Pico

SEXTA FECHA

Racing Club vs Ferro de Intendente Alvear

Juventud Regional vs Sportivo Independiente

Ferro de General Pico vs Matienzo

Alvear FC vs Sportivo Realicó

Costa Brava vs All Boys de Trenel

Cultura Integral vs Estudiantil

SÉPTIMA FECHA

Sportivo Independiente vs Racing Club

Ferro de Intendente Alvear vs Cultura Integral

Estudiantil vs Costa Brava

All Boys de Trenel vs Alvear FC

Sportivo Realicó vs Ferro de General Pico

Matienzo vs Juventud Regional.

OCTAVA FECHA

Racing Club vs Matienzo

Sportivo Independiente vs Ferro de Intendente Alvear

Juventud Regional vs Sportivo Realicó

Ferro de General Pico vs All Boys de Trenel

Alvear FC vs Estudiantil

Costa Brava vs Cultura Integral

NOVENA FECHA

Sportivo Realicó vs Racing Club

Ferro de Intendente Alvear vs Costa Brava

Cultura Integral vs Alvear FC

Estudiantil vs Ferro de General Pico

All Boys de Trenel vs Juventud Regional

Matienzo vs Sportivo Independiente

DÉCIMA FECHA

Racing Club vs All Boys de Trenel

Matienzo vs Ferro de Intendente Alvear

Sportivo Independiente vs Sportivo Realicó

Juventud Regional vs Estudiantil

Ferro de General Pico vs Cultura Integral

Alvear FC vs Costa Brava.

UNDÉCIMA FECHA

Estudiantil vs Racing Club

Ferro de Intendente Alvear vs Alvear FC

Costa Brava vs Ferro de General Pico

Cultura Integral vs Juventud Regional

All Boys de Trenel vs Sportivo Independiente

Sportivo Realicó vs Matienzo

