Vecina de Castex compró un Iphone por Mercado Libre, pagó $ 63 mil y le enviaron ..¡¡ una piedra !!

Una vecina de Eduardo Castex fue víctima de una insólita estafa: compró un teléfono celular (iPhone 7 Plus) en la plataforma de Mercado Libre, pagó casi 63 mil pesos, pero inexplicablemente recibió en su casa una caja con una tosca en el interior. En un posteo en las redes sociales relató que el vendedor sería NYC Store, y se denomina virtualmente Samra Gad Rajamim. La mujer no puede salir de su asombro, porque nadie le brinda una respuesta y Mercado Libre le bloqueó la cuenta porque supuestamente «no cumplió los términos» que establece la pagina de compras y ventas.

«Hice el reclamo a Mercado Libre, pero no solo que no me dieron bola (sic) con el reclamo, sino que me dicen que me inhabilitaron la cuenta por no cumplir con los términos de Mercado Libre», reveló -increíblemente- Claudia Noemí Testa.

La vecina castense ayer confirmó que ya cuenta con el asesoramiento de un abogado y radicó una denuncia en la Oficina de Defensa del Consumidor. En las redes sociales cargó las conversiones que mantuvo con los trabajadores del reconocido portal de compras y ventas del empresario Marcos Galperín.

¿Los términos?

«No se cuáles son los términos (de Mercado Libre), porque yo solo hice una compra y recibí una piedra», se quejó Testa en las redes sociales ante la inacción de la plataforma de ventas y continuó: «Cuando hice el reclamo, no solo Mercado Libre me cerró el reclamo sin darme ninguna solución, sino que también me bloquearon la cuenta y me dijeron que me comunique con el vendedor. Pero, el vendedor -como verán- no me responde los mensajes. Me cansé se escribirle y no tengo ninguna solución de ninguna de las partes».

«Ojalá tenga una respuesta de Mercado Libre y una solución a esto. Hasta ahora pague 62.989,49 pesos y solo recibí una piedra. La verdad que nunca me pasó algo así, así que tengan cuidado con las compras en Mercado Libre», destacó Testa en el texto difundido en las redes sociales.

«No se preocupan»

La situación se conoció el sábado 29, cuando Testa realizó un posteo en las redes sociales contando lo que sucedió. En ese sentido, relató que apenas recibió «su compra» realizó «el reclamo enseguida (en Mercado Libre), y me dijeron que me arreglará con el vendedor, pero el vendedor nunca me respondió». Desde la empresa tampoco brindaron respuestas, ni tampoco ofrecieron alguna solución.

«Me volví a comunicar con Mercado Libre, pero te responden cada tres o cuatro días y no me dan ninguna solución», se quejó la vecina castense. «Me dan a entender como que no me van a devolver el dinero, ni se preocupan porque no me llegó el producto», relató Testa a esta corresponsalía. Ante esta situación la vecina castense ya contactó un abogado, y radicó una denuncia en la Oficina de Defensa del Consumidor.

Comentarios

Comentarios