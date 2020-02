Palazzo en Radio DON: “Es alucinante que La Pampa tenga un representante en Cosquín Rock 2020”

El reconocido productor cordobés dialogó con la producción del programa radial Rock de Acá, que se emite los sábados a las 18 horas en Radio DON 101.5 Mhz, y dio algunos detalles de lo que será la edición número 20 del festival de rock más grande de Latinoamérica. Se lamentó por la ausencia de Charly García, pero anticipó que se celebrará “a lo grande” la vigésima edición del festival de rock más importante de Latinoamérica. Además, celebró que en La Pampa se realice una sede del Pre Cosquín Rock y anticipó que la banda pampeana Questo Quelotro actuará en el escenario Córdoba X.

-Palazzo, sabemos que ya estas instalado en Santa Maria de Punilla, ¿Cómo estás? ¿Cómo se están preparando para la llegada del festival?

-Estamos muy contentos con mucho trabajo esperando la llegada de las delegaciones, diagramando el armado de luces y sonido para el jueves y para poder tener el viernes las pruebas de sonido, seguramente probaran sonido, Skay, Divididos, Mon Laferte y El Mato un policía Motorizado. Estamos con mucho trabajo en este momento tan especial que es el armado previo.

-Se viene un festejo grande de Cosquín pese a que no podrá estar Charly Garcia.

-Sinceramente es un festejo a lo grande, un festejo donde me hubiera gustado tenerlo a Charly por lo que significa para Cosquín Rock y para la gente que trabaja en el equipo y para las 50 mil personas que estarán el día sábado, tenemos una inmensa tristeza porque él no este, pero de todas maneras unimos voluntades y esfuerzos y la banda estará para celebrar a Charly. No es un homenaje, es una celebración. Pero como vos decías, será un festejo a lo grande, tenemos 8 escenarios y más de 154 artistas que durante dos días estarán haciendo música.

-Además cumpliendo con el cupo femenino tal como indica la ley.

-Independientemente de la ley, nos lo propusimos. Después de la polémica que sucedió y después de un mea culpa que hice, hicimos un gran trabajo con la gente que colabora en la programación de Cosquín Rock, este año vamos a superar el 35 por ciento de mujeres arriba de los escenarios con cosas muy interesantes y muy buenas.

-¿Tenes conocimiento de lo que fue el pre Cosquín sede La Pampa? Aquí en La Pampa hay mucha ansiedad y hay mucha gente contenta por lo sucedido.

-Tengo conocimientos claros de que fue un pre Cosquín muy masivo, muy bueno y muy exitoso. La banda ganadora estará en el escenario Cordoba X. Es muy importante y ha formado parte del trabajo que han estado haciendo los chicos de Córdoba Rockea, que han recorrido todo el país escuchando bandas, ese mérito es muy importante porque el futuro del rock nacional pasa por las bandas nuevas y las bandas nuevas están generando cosas muy interesantes y me parece alucinante que la pampa tenga un representante en esta edición número 20 de Cosquín Rock.

-¿Como viene la venta de entrada, que cantidad de gente se espera?

-Hay un movimiento muy importante de venta de entradas, soy un tipo muy optimista y estamos claramente frente a una edición que va a ser histórica, una edición que va a tener una convocatoria record e inexorable. Va a ser una convocatoria record. En lo personal estoy muy contento y agradecido con todo el apoyo de la gente que estamos teniendo.

-A esperar que llegue la fecha y que el clima nos acompañe

-Es un clásico de Cosquín, yo deje de mirar el clima hace 15 años así que estoy tranquilo.

