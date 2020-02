Torneo Patagónico de Fútbol Playa: Los seleccionados de La Pampa compiten en Neuquén

Los seleccionados de fútbol playa de La Pampa participarán -durante el fin de semana- en la tercera fecha del Torneo Patagónico que organiza el Consejo Federal de Fútbol.

La cita será en el balneario La Herradura, de Neuquen, y la programación de los pampeanos la siguiente: viernes, vs Neuquén, 16 horas (femenino) y 19 (masculino); sábado, vs Chubut, 11 horas (masculino) y 19 (femenino); domingo, vs Río Negro, 10 horas (femenino) y 11 (masculino).

PLANTELES PAMPEANOS

Masculino: José Urigüen, Gonzalo Salvatierra, Sebastián Guenchual, Agustín López Alduncín, Cristian Guardia, Jonathan García Yaupí y Nicolás López. DT: Gastón Affonso.

Femenino: Yanel Orueta, Carolina Echeverría, Sabrina Berón, Noelia Labariel, Ana Ordóñez, Carolina Frías e Iris Miranda. DT: Cristian Berón.

