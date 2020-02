Investigan si el gobierno de Macri le pagó con un hotel al arrepentido del caso Ciccone

El juez federal Ariel Lijo solicitó que se investigue si el gobierno del expresidente Mauricio Macri le pagó con un hotel boutique a Alejandro Vandenbroele, el arrepentido del caso Ciccone, informaron fuentes judiciales.

El magistrado, que tuvo a cargo la investigación por el caso por el que fue condenado el ex vicepresidente Amado Boudou -en un veredicto que se encuentra cuestionado ante la Corte Suprema-, se hizo eco de una publicación periodística que dio cuenta del supuesto pago y envió el tema a sorteo para que se investigue.

La extracción de testimonio realizada por Lijo fue enviada a sorteo bajo la fórmula de «averiguación de delito» y recayó en el juzgado federal 11, que hasta el martes pasado estuvo a cargo del fallecido juez Claudio Bonadio.

Lijo, que aún tiene a su cargo la causa Ciccone II y que fue el juez que homologó la declaración de Vandenbroele, incorporó al expediente el artículo publicado y luego extrajo el testimonio y lo envió a sorteo tras entender que el tema debía investigarse en una causa independiente a la que tramita en su juzgado.

El lunes pasado se publicó una nota titulada «El macrismo le puso un hotel boutique a Alejandro Vandenbroele, arrepentido clave para condenar a Amado Boudou», que incluía documentación que acreditaba que el arrepentido había solicitado $1.500.000 al Programa de protección de Testigos -que depende del Ministerio de Justicia- para un emprendimiento productivo y que había recibido parte del dinero solicitado.

De acuerdo a la investigación periodística y a la documentación invocada, el arrepentido Vandenbroele habría solicitado los fondos para un desarrollo turístico identificado como Posada La Masía en la provincia de Mendoza el 24 de agosto de 2018, días después de que fuera condenado Boudou.

Según lo informado, el pedido había sido canalizado a través de la persona que estaba encargada al expediente de Vandenbreole dentro del programa de protección de testigos.

CASO CICCONE

El exvicepresidente fue condenado en agosto de 2018 a cinco años y 10 meses de prisión, acusado de haberse quedado con la calcográfica Ciccone a través de testaferros.

El testimonio clave de ese juicio fue el del arrepentido Vandenbroele, que intervino en la compra de Ciccone, quien dijo que detrás de esa operación estuvo el ex vicepresidente a través de su socio Nuñez Carmona.

En la víspera, Boudou consideró que los documentos que mostrarían que «le pusieron un hotel» al ex titular de The Old Fund Alejandro Vanderbroele en el marco del programa de Testigos Protegidos «pone más al descubierto» que él y otros detenidos por el caso Ciccone son «presos políticos».

Desde el penal de Ezeiza, el exfuncionario afirmó que lo de Vanderbroele «es un escándalo», y señaló que «compraron su declaración» para condenarlo, a cambio de un lujoso hotel boutique mendocino.

«Queda demostrado que (el ex presidente Mauricio) Macri puso todo el Estado a perseguir» opositores, dijo Boudou y advirtió que «es casi pornográfico ver las fotos del hotel que se pagó con plata de todos los argentinos para perseguir a una persona».

