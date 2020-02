Hoy inspeccionan dos CAT’s y el lunes se levantaría la prohibición de comercialización de fitosanitarios

El subsecretario de Ambiente de La Pampa, Fabián Tittarelli, confirmó que que hoy se inspeccionarán los Centros de Acopio Transitorios (CAT) de Alta Italia y Colonia Barón, en caso de estar concluidos, el lunes se podría levantar la prohibición de comercializar productos fitosanitarios en la provincia.

«Nos entregaron un petitorio mostrando su preocupación por la prohibición. Nosotros recalcamos que no hicimos más que cumplir con la ley. Lamentamos que esta movilización no la hayan hecho a la sede de Campo Limpio, que son los que verdaderamente han incumplido desde un principio», dijo el funcionario pampeano.

Tittarelli expresó que «no nos pone contentos para nada la suspensión, pero no nos quedó otra alternativa”. “El petitorio dice que reveamos la posibilidad de levantar la medida por las pérdidas que se están ocasionando en los cultivos. Nosotros entendemos su posición. Nosotros nunca estuvimos en contra del productor, ni de la gente que comercializa productos en la provincia, pero no hemos hecho otra cosa que cumplir con la ley», explicó el funcionario pampeano.

«Según Campo Limpio, los CAT de Alta Italia y Colonia Barón, iban a estar terminados en esta semana. Si lo hacen, estaríamos en condiciones de hacer una inspección, para ver qué medidas tomamos el lunes. De estar listos estos dos CAT, pensamos dar un plazo mayor para terminar Macachín porque habían tenido algunos problemas con los galpones que habían seleccionado», anticipó Titarelli.

Asimismo, el subsecretario dijo que «siempre dejando en claro una vez más que la pelota está en manos de Campo Limpio y que si no cumplen, nos vamos a ver obligados a tomar medidas también».

Forma muy sesgada

Tittarelli consideró que los ruralistas «han tomado la problemática de una forma muy sesgada, porque el gobierno anunció en tiempo y en forma cómo se estaban desarrollando las tareas”. “Gente que estuvo ayer entregándome el petitorio, estuvo en la reunión hace tres meses con Campo Limpio, cuando los intimamos a que se pusieran a trabajar con mayor celeridad, porque no iban a llegar y eso salió en todos los medios. No pueden decir que no estaban enterados», recordó.

«Nosotros cumplimos con lo que teníamos que cumplir, colaboramos en un inicio con todo lo que podíamos con Campo Limpio, acompañándolos a los municipios, dialogando con los intendentes. Estamos con la conciencia tranquila de que hicimos lo que teníamos que hacer», concluyó el funcionario.

