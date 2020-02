Torneo Regional 2020: Racing de Castex ganó y se prendió en la Zona 3

Racing Club derrotó 3 a 1 a All Boys de Santa Rosa, en el estadio La Fortaleza alba de Eduardo Castex. Los goles albos fueron convertidos por Ariel Similán, Gastón Palma y Brian Caser, mientras que Juan Sánchez había establecido el empate transitorio para los santarroseños. El partido fue válido por la segunda fecha de la Zona 3 de la Región Pampeana Sur de la competencia nacional y fue arbitrada por Leonardo Villamil.

Los albos con este triunfo se acomodaron nuevamente en la tabla de posiciones, y el próximo fin de semana enfrentarán a Atlético Macachín en la localidad sureña pampeana.

EMPATE EN MACACHÍN

Atlético Macachín empató 1 a 1 con Costa Brava de General Pico, en el estadio La Bombonerita Roja. Elías Torancio puso en ventaja a los macachinenses, y Eloy Rodríguez empató para los piquenses.

POSICIONES

Costa Brava, 4 puntos; Racing Club, 3; Atlético Macachín, 2; y All Boys, 1.

PRÓXIMA FECHA

Atlético Macachín vs Racing Club de Eduardo Castex y Costa Brava vs All Boys de Santa Rosa.

