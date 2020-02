Alberto escuchó a Verna: El pampeano Javier Schlegel presidirá el Coirco

Javier Schlegel renunció sorpresivamente a su cargo como titular de la Administración Provincial del Agua (APA) y presidirá el Comité Interjurisdiccional del Río Colorado (Coirco). La designación fue firmada ayer por el presidente Alberto Fernández, a través del Decreto 135/2020, y fue publicada este martes en el Boletín Oficial. El pampeano reemplazará al rionegrino Mario de Rege, un dirigente político vinculado a Cambiemos.

El Coirco es un órgano administrativo de funcionamiento colegiado que tiene dos instancias: una política y otra técnica. La política, llamado órgano de gobierno, es la máxima autoridad y está conformada por el ministro del Interior de la Nación y los gobernadores de las cinco provincias de la cuenca, que son Mendoza, Neuquén, La Pampa, Río Negro y Buenos Aires.

La instancia técnica, de carácter ejecutivo y de funcionamiento rutinario, es un cuerpo integrado por un representante de cada una de las jurisdicciones.

PEDIDO DE VERNA

La dimisión de Schlegel en la APA no fue más que una jugada que lleva un tiempo planificándose al más alto nivel del gobierno pampeano, pues su alejamiento no tendría otra finalidad que su designación en el Coirco, a la espera de una posible decisión de la Casa Rosada de ofrecerle la presidencia.

Si @alferdez paga las cuotas de Portezuelo a Mendoza, bien podría poner como presidente de COIRCO a un pampeano. En La Pampa tenemos especialistas de excelencia en materia de recursos hídricos. pic.twitter.com/f8lA55GTKj — Carlos Verna (@VernaOficial) January 30, 2020

Hace diez días el ex gobernador Carlos Verna sugirió al presidente Alberto Fernández que ponga a un pampeano al frente del Comité Interjurisdiccional del Río Colorado (Coirco). Lo hizo luego que Nación concretara el segundo desembolso a favor de Mendoza para la construcción de la represa Portezuelo del Viento, obra que cuenta con la férrea oposición de La Pampa, a la cual se sumaron en las últimas semanas las provincias de Río Negro y Neuquén.

ECUANIMIDAD

Verna había deslizado que la designación de un pampeano al frente del organismo de cuenca sería una forma de que el Presidente mostrara ecuanimidad en un tema tan delicado y sensible a varias provincias. Sobre todo luego del malestar que despertó en el gobierno pampeano el pago de Nación -ya con el Frente de Todos a cargo del Ejecutivo nacional- a Mendoza.

«@alferdez paga las cuotas de Portezuelo a Mendoza, bien podría poner como presidente de Coirco a un pampeano. En La Pampa tenemos especialistas de excelencia en materia de recursos hídricos», había escrito Verna en su Twitter.

Casualidad o no, el ingeniero piquense apareció en público nuevamente ayer cuando se reunió con su sucesor, el gobernador Sergio Ziliotto. Sin embargo, fuentes de Casa de Gobierno no confirmaron si la salida del titular de la APA estuvo en la agenda del encuentro.

VERNISTA

La movida de Schlegel no resultó sorpresiva para algunos de sus colaboradores más cercanos, quienes desde principios de mes estaban al tanto. De hecho, algunos pidieron ser reubicados en otras áreas de gobierno, puesto que sabían que el funcionario se alejaría de la APA. Por ahora, el Centro Cívico no tendría un reemplazante, puesto que la única persona a la que le ofrecieron el cargo rechazó la propuesta.

Schlegel ocupó la estratégica Secretaría de Recursos Hídricos durante el último gobierno de Verna. Se trata de alguien que le reporta directamente e integró el estrecho grupo de colaboradores que trabajó con el ex mandatario en la temática hídrica, uno de los pilares de la gestión vernista.

