Productores mendocinos detectaron canales clandestinos para “robar agua” del río Atuel

Agricultores de General Alvear y Bowen se sublevaron contra el Departamento General de Irrigación porque, a través de una investigación propia, descubrieron canales clandestinos antes del dique Los Nihuiles, mediante los cuales «roban agua». El tema fue visibilizado ayer por Radio 1 de General Alvear, medio que publicó un editorial firmado por su director, Francisco Velasco, en la que también se desgranan críticas al uso de agua para fracking. Hoy se realizará una reunión de productores «para analizar medidas inmediatas» contra el deficiente control del Estado Provincial.

ASAMBLEA DE REGANTES

El tema explotó el fin de semana cuando un grupo de productores agrícolas realizó en forma personal tareas de investigación en la que encontraron varios canales clandestinos en una parte del curso del río Atuel antes que éste llegue a la presa Los Nihuiles. «La gente del agro de Bowen y Alvear, con dinero de su bolsillo, contrató un avión para sobrevolar la zona y utilizaron sus propias camionetas para hacer lo que no hace Irrigación: controlar», explicó la publicación.

Radio 1 afirma que inspectores y productores de la cuenca del río Atuel de General Alvear y Bowen encontraron lo que Irrigación no quiso ver: el robo de agua en diferentes sectores antes de llegar al dique El Nihuil. Todo esto motiva una reunión urgente de agricultores para este martes a las 20.30 en el Predio Ferial de General Alvear. «Allí se analizarán las inmediatas medidas que se tomarán contra los que no actuaron y no cumplieron con sus deberes de funcionario público», aseguraron.

DESCONTROL Y FRACKING

El editorial señala que «alarma la gran cantidad de desvíos del cauce natural para, literalmente, robar el agua. Una prueba más de la falta de controles que decían podían tener para el fracking, o para la megaminería, que pretendían instalar bajando la ley 7722».

Los alvearenses le pusieron nombre y apellido al reclamo. «La investigación de los agricultores permite descubrir la ineptitud de funcionarios del Departamento General de Irrigación con Sergio Marinelli encabezando la lista; de la Subdelegación de Aguas del Atuel con Mario Barbieri; el Consejero de Cuenca del Río Atuel, Gustavo Villegas; el director de Gestión Hídrica, Rubén Villodas, entre otros… Y el Observatorio del Agua, recientemente creado, en la temporada 2019, ¿estará dirigido por algún ciego?», denunciaron.

Para los productores resulta inadmisible que nadie observara nada. Que nadie informara nada. Que nadie cortara el robo del agua que gozan algunos que no pagan un peso y la usan las 24 horas, todo el año. La zona inspeccionada va desde La Junta hasta El Sosneado, en el límite entre San Rafael y Malargüe.

Los afectados sostienen que «hay responsables que tendrán que dar la cara y, algunos, hasta renunciar. Eso le pedirán en las próximas horas. Es que el enojo va creciendo. Son funcionarios que ganan cerca (o más, en algunos casos) de 200.000 pesos. Y encima tienen la caradurez de tratar de irresponsables a los agricultores que ‘no cuidan el agua al regar a manto’ cuando en realidad no pueden acceder a la tecnología».

La ola de protestas sostiene que este «destape de la realidad afectará desde Marinelli, el gran jefe, hasta los que ejecutan órdenes. O, en este caso, dejaban pasar miles de litros por segundo mientras se secan Las Salinas, El Nihuil y Valle Grande y los peces mueren por la falta de agua».

INVESTIGACIÓN PRIVADA

La gravedad es tal que «la gente del agro de Bowen y Alvear, con dinero de su bolsillo, contrató un avión para sobrevolar la zona y utilizaron sus propias camionetas para hacer lo que no hace Irrigación: controlar. Y eso que Marinelli goza de un presupuesto anual parecido al de todos los ministros de Alberto Fernández».

Si los «jerarcas del agua» no detectan diversos desvíos clandestinos, by pass para no registrar el agua por la telemetría ni mini ríos de más de tres metros de ancho, abiertos desde la cuenca principal del Atuel, qué podemos esperar de los controles sobre el agua utilizada para el fracking o lo que decían que iban a hacer en la megaminería que soñaban.

¿ESCONDEN EVIDENCIA?

El artículo de Radio 1, denunció las autoridades reaccionaron intentando minimizar la denuncia pública. «Cuando se les avisó a las autoridades que al día siguiente iban a ir a realizar las actas correspondientes, como por arte de magia, se movieron desde Irrigación para enviar máquinas y tapar los desvíos clandestinos», informaron.

De paso le hicieron una dura crítica al gobernador. «Esto mancha hasta la gestión de Rodolfo Suárez quien, embargado por la molestia y el fracaso tras la pueblada en defensa de la 7722, vociferó que los agricultores ‘riegan como los huarpes’, tratando de indios a los esforzados trabajadores. Ahora cabe preguntarse quién anda con la pluma a la hora de cuidar el agua de todos y que se roban unos pocos», afirmó el editorial. (Fuente: diario La Arena)

