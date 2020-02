El río Colorado le da vida a una nueva vendimia en La Pampa

La Chacra Experimental del Ente del Río Colorado comenzó a funcionar en 2003 y en la actualidad posee siete hectáreas en condiciones productivas, cinco de ellas destinadas a uva, con 4.000 plantas por hectárea.

El Ente Provincial del Río Colorado no cuenta con bodega propia, por lo que la vinificación de la producción se realiza en las localidades de Gobernador Duval (bodega Lejanía), General Acha (Estilo 152), Santa Rosa (Quietud) y Abramo (La Rebelde). En la parcela demostrativa de la Chacra hay diez variedades de uvas: cabernet franc, tannat, merlot, pinot noir, malbec, syrah, bonarda, petit verdot, chardonnay, cabernet sauvignon.

El vicepresidente del Ente Provincial del Río Colorado, organismo que depende del Ministerio de la Producción, Roberto Bigorito, destacó las características climáticas y de la tierra para desarrollar la producción. “El suelo es árido, el PH ideal para los viñedos, no hay heladas estacionales, no tenemos granizo, hay poca humedad (15% – 18%) por lo que no es necesario el uso de fungicidas», destacó.

Este desarrollo productivo de la región, que ha generado un oasis en el desierto, se da fundamentalmente gracias a la optimización en el uso del agua del Río Colorado. El equipo de bombeo de alta presión, de extracción de agua para riegos, en el curso inmediato del río a la salida del Dique. El gran galpón con las bombas actualizadas y en pleno funcionamiento que permiten el riego de mil hectáreas de tierras productivas.

La vendimia también está próxima a comenzar en las plantaciones de la bodega Catena Zapata en Casa de Piedra que cuenta con 69 hectáreas en 25 de Mayo; la Bodega del Desierto con 140 hectáreas y en Gobernador Duval la Bodega Lejanía con 11 hectáreas.

En la Chacra Experimental se incursionan en otros cultivos: olivo, granada, pistacho y almendra, que al igual que los viñedos se trabaja con el tratamiento de riego por goteo. En el caso de la producción de aceitunas se destina a la localidad de Gobernador Duval para la elaboración de aceite.

