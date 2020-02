Mac Allister disparó contra la dirigencia de Boca Juniors: «No me valoraron», dijo

Alexis Mac Allister rompió el silencio después del Preolímpico Sub 23 de Colombia y justificó su decisión de marcharse de Boca hacia el Brighton por no sentirse valorado por la nueva dirigencia del club. El mediocampista aseguró que su idea era quedarse, pero cambió de opinión después de que Boca le pidiera dinero al conjunto inglés para interrumpir su préstamo y que el entrenador, Miguel Russo, no se comunicara con él para decirle que lo quería en el plantel.

Un día antes de viajar a Inglaterra para sumarse al conjunto con el que intentará mantenerse en la Premier League, Mac Allister explicó su versión de la salida, diferente a lo que habían manifestado los dirigentes y también distinta a la que había escrito el jugador en su cuenta de Instagram al momento de concretarse la transferencia. El ex jugador de Argentinos Juniors le apuntó a Juan Román Riquelme como principal responsable de su salida. «Tuve varias charlas con Riquelme y mi principal posición fue quedarme», remarcó Mac Allister en una entrevista con Fox Sports. «En ese lapso en el que dije que quería quedarme pasaron cosas que no me gustaron para nada, y por eso tomé la decisión con mi familia de irme», aseguró Alexis, que viajará al Reino Unido junto a su padre y representante, Carlos Mac Allister, también ex jugador de Boca.

De acuerdo a la versión del mediocampista, Riquelme estaba molesto y lo llamó para recriminarle que su papá estaba hablando demasiado, a partir del interés que había mostrado el Brighton por adelantar su llegada seis meses. Según los Mac Allister, la intención de Carlos era mediar para que Boca respondiera la propuesta, ya que el club argentino no había contestado nada ante el pedido del dueño de su pase. «No podés no atenderlo. Podés decirle que no, que sí o lo que quieras. Mi papá se estaba encargando de eso nada más, de que hubiera respuesta por respeto al club que puso 10 millones de dólares por mí», destacó el futbolista, que también se molestó porque Boca pidió condiciones para interrumpir el préstamo.

«Me enteré de que Boca había mandado un mail diciendo que yo no iba a Inglaterra pero que si el Brighton ponía un millón de dólares, me liberaban. Ahí sentí que no me valoraron, que no era importante o que no querían que me quedara. Hablé con mi familia y tomé la decisión», justificó el volante. «Al pedirle más plata demostraron que tanto no me querían».

CONTRADICCIONES

La nueva versión de Mac Allister contradice lo que él mismo había escrito en su cuenta de Instagram al momento de concretarse el pase, durante el Preolímpico en Colombia. Ese día, el jugador le agradeció a la dirigencia que había permitido su salida para poder aprovechar el permiso de trabajo que tiene en vigencia. «Hoy me toca despedirme y quiero agradecer a las autoridades de la institución esta oportunidad que me dan de aprovechar este permiso de trabajo especial para poder jugar en una de las mejores ligas del mundo. Fue muy difícil para mí tomar esta decisión, pero quizás es una oportunidad que sea irrepetible por no tener el pasaporte comunitario», había dicho Mac Allister el 31 de enero.

El jugador, que denunció que lo están usando políticamente, desmintió que su decisión se haya precipitado por la intervención de Boca en el mercado de pases para buscar jugadores en su posición, como el arribo de Guillermo Pol Fernández o la búsqueda del colombiano Edwin Cardona. En cambio, reconoció que le molestó que Russo no lo haya llamado para decirle que lo quería. «No influyó que Boca quisiera traer a otro jugador como Cardona, estaba preparado para la competencia. Sí influyó en mi decisión que nunca hablé con Russo ni que alguien se comunicó conmigo para decirme que era importante o que me querían». Y añadió: “Si ellos decían ‘Alexis se queda’, yo me quedaba y se terminaba todo. No había más capítulos», aseguró el jugador.

Desde la secretaría técnica, Marcelo Delgado desmintió al jugador y aseguró Mac Allister nunca les dijo que se quería quedar. «Lo que dijo Mac Allister no es verdad», remarcó Delgado, que insistió con lo que había dicho hace dos semanas, cuando se concretó la transferencia.

