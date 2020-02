Eligieron a Rebecchi como la segunda mejor jugadora de hockey del mundo

Carla Rebecchi, integrante de la selección nacional de hockey sobre césped, fue elegida como la segunda mejor jugadora del mundo por la Federación Internacional de ese deporte (FIH), mientras que la holandesa Eva de Goede volvió a ocupar el primer lugar en las preferencias. En las votaciones realizadas por la FIH para la elección de los mejores de 2019, De Goede obtuvo el respaldo del 46,9% de las federaciones, el 21,3% de los medios, el 19,1% de los aficionados y jugadores, lo que dio un 33,5% de todos los votos combinados.

Rebecchi contó con el apoyo del 20,3% de las federaciones, el 24% de los medios, el 50,7% de los aficionados y los jugadores, para sumar el 28,8% de todos los votos combinados. La delantera argentina regresó a la selección el año pasado, en el partido de debut de Las Leonas en la Pro League ante Bélgica (2-0), después de dos años fuera del equipo en el que debutó en 2003 y casi uno sin jugar al hockey, tras el nacimiento de su hija.

En aquel encuentro fue elegida mejor jugadora y en su palmarés incluye tres mundiales -mejor jugadora junior en Madrid 2006- en los que ganó un oro y dos bronces. Participó en tres juegos olímpicos, en los que se colgó el bronce en Pekín 2008 y la presea de plata en Londres 2012. En el Trofeo de Campeones, ganó cuatro títulos, dos platas y un bronce.

Congratulations to 2019 FIH Player of the Year (Women) – @Evadegoede

Vote results

Eva de Goede (NED)- 33.5 % of combined votes

Carla Rebecchi (ARG)- 28.8% of cmbined votes

Janne Müller-Wieland (GER)- 11.7% of combined votes

Breakdown: https://t.co/40c9XltJLI#HockeyStarsAwards pic.twitter.com/jtXDP8nhFO

— International Hockey Federation (@FIH_Hockey) February 13, 2020