Movistar estaría colgado «hace una década» de un medidor de la municipalidad de Puelén

El intendente Rubén Colado reveló ayer que la empresa Movistar hace más de una década que no paga la energía que consume la antena. Aseguró que desde entonces está «colgado» de un medidor de la municipalidad. También admitió que, cansado de no tener respuestas, el martes bajó la tecla. «Sé que es una molestia para los vecinos que estuvieron un tiempo sin señal, pero es la única forma de visualizar el tema», sostuvo.

La noticia trascendió –el martes la noche- cuando vecinos de esa localidad oesteña llamaron a la redacción del diario La Arena para avisar que estuvieron sin señal desde las 9.30 a las 21. Dijeron que el rumor era que el intendente le había cortado la energía a la antena de la telefónica. Ayer el jefe comunal lo reconoció, y dijo que, aunque paga un precio político, logró visualizar esta aberración y la gente lo agradecerá más tarde.

«ME CANSARON»

«No hay forma de comunicarse con el sistema que tienen. Llamás al 0800 que figura y te van pasando, pero nunca pude dar con un responsable para hacer un reclamo oficial. Al final el martes, cuando me llegó la boleta de 40 mil pesos, dije basta, fui y le bajé la tecla del medidor del Salón Comunitario desde donde hace unos 11 años están enganchados. Es decir les facturan a los usuarios de Puelén, pero nunca pagaron un peso de energía. Pero, además, nosotros le debemos más de un millón a la Coospu y gran parte es por esta situación», contó Colado en el diario La Arena.

Según el jefe comunal, el desaguisado comenzó hace más de una década en la que Movistar decidió poner la antena. Hicieron todo el sistema eléctrico, incluso el pilar para acceder al servicio de energía que brinda la Cooperativa de 25 de Mayo (Coospu). Provisoriamente se engancharon del medidor municipal, pero nunca hicieron los trámites de conexión y así están hasta hoy. «El Salón Comunitario se usa de día, así que se gasta muy poca luz, así que casi la totalidad del consumo es por la antena. Imagínate una factura de 40 mil por 11 años, ¿de qué cifra estamos hablando? Hoy, ya, lo que quiero es que Movistar venga, haga los trámites en Coospu, se conecte como debe y que empiece a pagar su factura. ¿Con el resto? Veremos qué arreglamos», señaló.

DISCULPAS

Colado dijo entender el enojo de los usuarios. «Quiero pedir disculpas por las molestias que ocasioné a los vecinos, pero hoy estamos hablando del tema. Ayer -por el martes- fui a la sede de Movistar en Santa Rosa y no encontré a alguien responsable que me diera respuestas. Me dijeron que envíe un mail a una dirección que me dieron y hasta ahora no me contestaron», agregó.

«¡Ah! Y quiero dejar claro que yo no le bajé la tecla al medidor de Movistar, la que bajé era del medidor de la municipalidad, es por si dicen que cometí un delito. Sin embargo ellos, al enterarse de que no funcionaba la antena, vino una cuadrilla y operó -sin permiso- el medidor que está en un pilar que pertenece al municipio dando nuevamente energía a la antena», aclaró.

«Realmente es una barbaridad este tema. No sé cómo las autoridades municipales anteriores permitieron este desajuste. Para una ciudad 40 mil pesos no es nada, pero para nosotros, que la estamos peleando con una enorme deuda, es una fortuna. Que le quede claro a Movistar, si en breve no se presentan a solucionar el tema es posible que les vuelva a cortar», concluyó Rubén Colado.

